"Cross": fa tappa anche a Forlì il corso di alta formazione dedicato ai professionisti della scena

Dopo la collaborazione per il laboratorio aperto a tutti e tutte Shakespeare (we are), Teatro Giovanni Testori torna a collaborare con Sblocco5-Centro di Ricerca e Formazione teatrale dando il via ad un corso di alta formazione dedicato ai professionisti della scena. Il corso sperimentale di alta formazione Cross è un approfondimento sulla dimensione dell'attore-autore o dell'attore creativo, la cui dimensione artistica tende a dilatarsi oltre i confini della pura attorialità, ponendosi anche come ideatore drammaturgico/registico/performativo del suo stare in scena o del suo fare teatro.

Il percorso di formazione è affidato a docenti il cui profilo artistico e culturale oltre ad essere riconosciuto a livello nazionale e internazionale, è di natura ibrida, al confine tra le professioni dello spettacolo: attori-autori. autori-registi-attori, registi-performer, autori-traduttori. Ogni ciclo didattico è un incrocio di esperienze artistiche e visioni. Alle lezioni con gli artisti si alterneranno momenti di confronto con la regista-attrice-performer Ivonne Capece, ideatrice e curatrice del progetto, che faranno da filo conduttore tra le esperienze degli allievi con i singoli docenti e una sintesi d'insieme sulle possibilità artistiche del "Cross" (incrocio di discipline, di esperienze, di corpi, di sessi). I docenti di Cross 2022: Giulio Santolini, Monica Capuani, Federica Rosellini, Federico Bellini, Emanuele Aldrovandi, Angela Demattè.

L' alta formazione sperimentale Cross per attori-autori è un progetto didattico diretto dalla regista-attrice-performer Ivonne Capece, indirizzato ad attori, autori e personalità artistiche ibride, diviso per cicli di formazione della durata di 2/3 mesi, seguibili separatamente o per l'intero anno accademico. Nel corso dell'anno gli allievi si confronteranno con i più significativi artisti della New Generation teatrale italiana, e conosceranno le più innovative linee di tendenza drammaturgica europee (in particolare la nuova drammaturgia anglosassone), sperimenteranno la scrittura drammaturgica, la dimensione attoriale-autoriale e l'auto-regia performativa. Il percorso di specializzazione e approfondimento professionale ha un taglio fortemente sperimentale e mira a fornire agli allievi strumenti tecnici e teorici utili a sviluppare una dimensione performativa "totale", contaminata e fluida, che li metta in più profonda relazione con il processo creativo aiutandoli a sviluppare una poetica precisa e personale, e una professionalità artistica e intellettuale a che spazi a 360° nell'universo della ricerca teatrale.

Calendario

MODULO 1 maggio/giugno 2022: Giulio Santolini 21-22 maggio 2022 ore 10.00/18.30 presso (S)blocco5 | Via Guido Zucchini 11/A, Bologna. Monica capuani 4-5 giugno 2022 ore 10.00/18.30 presso (S)blocco5 | Via Guido Zucchini 11/A, Bologna. Federica Rosellini 11-12 giugno 2022 ore 10.30/19.00 presso Teatro Testori | Via Amerigo Vespucci 13, Forlì



Il corso prevede l’ammissione di massimo 15 partecipanti per ciascun modulo. Sono ammissibili al corso tutti gli attori e/o autori che abbiano compiuto i diciotto anni di età alla data di inizio prevista dal corso, siano in possesso di titolo di istruzione secondaria quinquennale o equipollente; siano diplomati o in corso di studi in una scuola o accademia di teatro italiana e/o estera, o possano dimostrare di avere esperienza professionale o formativa coerente.

La domanda di ammissione deve pervenire all'indirizzo mail sblocco5.direzione@gmail.com entro e non oltre le ore 24.00 di giovedi 12 maggio 2022. Per modalità e materiali visitare il sito teatrotestori.it. La quota di iscrizione al ModuloO 1 (6 lezioni distribuite in 3 weekend tra maggio e giugno 2022) è di 380 € totali con possibilità di rateizzazione e possibilità di pernottamento a costi agevolati presso strutture convenzionate della città di Bologna o Forlì.