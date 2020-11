"Cuccioli selvatici" sulle tracce del lupo, un'avventura per bambini e famiglie

Proseguono gli appuntamenti autunnali con le passeggiate dedicate alle famiglie con bimbi in età 0-6 anni: "Cuccioli selvatici" non si ferma. Facili sentieri, percorribili anche con il passeggino (basta che sia un 4×4, di quelli con le ruote grandi) o con uno zainetto portabebè, lungo i quali i nostri piccoli esploratori potranno mettersi in gioco e osservare tutto ciò che li circonda.

Viste le restrizioni dovute alla pandemia Covid, Romagnatrekking prepara per domenica 22 novembre un'esperienza esplorativa a due passi da casa: restando per tutto il tempo in territorio forlivese, ma attraversando la natura selvaggia. Ritrovo presso il Golf Club "I Firodalisi", alle 9.30, per poi spostarsi sulle rive del Lago Foschi alla ricerca di aironi cenerini e altri uccelli di palude che sui salici e pioppi vanno a costruire i loro "condomini" (chiamate garzaie).

Poi si segue il corso del fiume Ronco alla ricerca di tracce e segni di presenza di predatori e fra questi il Lupo (visto diverse volte aggirarsi in zona). A tutti i bimbi viene consegnato il "Manuale del Lupologo", dove troveranno informazioni utili sul Lupo e le sue prede. Costo: 12€/cad (adulti, dai 13 anni in sù), 8€/cad (bambini fino a 12 anni).

Equipaggiamento: scarponi da trekking/escursionismo, pantaloni lunghi, pile, giacca impermeabile/gore-tex, berretto/guanti/sciarpa, crema protettiva labbra/pelle, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande calde (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della guida.

La partecipazione all'escursione sarà subordinata all'accettazione delle misure di sicurezza volte al contenimento del contagio Covid-19: sul sito www.romagnatrekking.it si trova il "VADEMECUM" e il "MODULO DI PARTECIPAZIONE" da leggere, compilare e consegnare alla guida il giorno dell'escursione. Guida: Riccardo Raggi.