Si cucinano crescioni, cappelletti e altre bontà con il webinar gastronomico di Natale

Appuntamento virtuale, ma non per questo meno goloso, con la scuola di cucina di Casa Artusi a Forlimpopoli che lunedì 21 dicembre, alle ore 18, fa il suo regalo di Natale a tutti gli appassionati di cucina: un webinar gastronomico per preparare un gustoso menù delle feste, parlare di buon cibo e dell’arte di mangiar bene, e condividere un momento di convivialità online.

“In questi mesi – spiega la Presidente di Casa Artusi Laila Tentoni – siamo diventati necessariamente digitali e abbiamo lavorato intensamente per sfruttare al meglio questa opportunità. Abbiamo sperimentato che la modalità dei corsi online e dei webinar funziona e grazie ad essa abbiamo raggiunto tantissime persone in ogni angolo del mondo. Così ci è sembrato di utilizzarla anche per la tradizionale attività corsistica di Casa Artusi. L’evento del 21 dicembre è un modo per sentirci vicini, seppur a distanza, con i tanti appassionati che ci seguono e far loro gli auguri; la formula che seguiremo sarà poi riproposta nei corsi in diretta web previsti nella prima metà dell’anno prossimo. Ma non vogliamo rinunciare anche ai laboratori dal vivo, che però saranno limitati ancora a un massimo di dieci partecipanti”.

A coordinare l’incontro di lunedì sarà la giornalista enogastronomica Laura Giorgi, mentre ai fornelli ci sarà Carla Brigliadori, maestra della scuola di cucina; dietro le quinte, al lavoro tutto lo staff di Casa Artusi, che insieme coordinerà l’esperienza.

Tre i piatti che verranno realizzati: i crescioni (ricetta artusiana n. 195), i cappelletti all’uso di Romagna (ricetta artusiana n. 7), le bracioline ripiene con carciofi (ricetta artusiana n. 339). Per completare il menù, si entrerà nelle cucine del Ristorante Casa Artusi per scoprire il loro panettone artigianale. Ma, durante l’incontro si andrà a sbirciare anche in casa di una delle Mariette di Forlimpopoli, per ascoltare un’autentica testimonianza di cucina di casa.

Il webinar è gratuito. Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito di Casa Artusi, nella sezione ‘calendario corsi di cucina’, per ricevere via mail il link di partecipazione. Al raggiungimento del numero massimo di iscritti, sarà possibile comunque seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook di Casa Artusi. In entrambi i casi sarà possibile commentare in diretta per ricevere le risposte a ogni dubbio oppure semplicemente brindare insieme.