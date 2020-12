Cucina in diretta con Martina Liverani e la food blogger Azzuchef

In un mondo che sta diventando sempre più digitale, anche i prodotti e i vini dell’Emilia-Romagna si spostano sul web per raccontarsi e farsi conoscere agli utenti della rete. Giovedì 10 dicembre alle 18:30, muniti di calice, smartphon e pc, appuntamento con la seconda diretta Facebook dalla pagina Emilia Romagna da Bere e da mangiare, del format ‘In cucina con Tramonto DiVino’ in onda da Casa Artusi.

Protagonista ai fornelli una giornalista esperta di cibo, Martina Liverani, che abbandona per un’oretta la penna per impugnare mestoli e padelle, e una food blogger e influencer conosciuta e amata dalla rete, Azzurra Gasperini, in arte Azzuchef.

Con loro a cucinare a quattro mani, e a raccontare vini e prodotti, animando la diretta Facebook, la Maestra di cucina di Casa Artusi, Carla Brigliadori, e il pluripremiato sommelier di Ais Romagna Marco Casadei, per una disfida all'ultimo abbinamento tra vini e cibi di Emilia e Romagna. A coordinarli Daniele De Leo, navigato ‘anchorman’ nel mondo delle tipicità enogastronomiche regionali.

Nei piatti i prodotti tipici forniti dai Consorzi di promozione e tutela delle Dop e Igp regionali. Due le ricette che Martina Liverani e Azzuchef, insieme a Carla Brigliadori, prepareranno live illustrando ingredienti e passaggi per poterli replicare a casa: Gallette salate al Parmigiano Reggiano Dop, Patata di Bologna Dop, Pere e Noci; Crostini con Coppa Piacentina Dop e Squacquerone di Romagna Dop, Spicchi di Piadina Romagnola Igp con salsa (da ricetta artusiana 108. Crostini di capperi) con Prosciutto di Modena Dop e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. Nei calici, i migliori vini regionali raccontati da un vero esperto, il sommelier Marco Casadei, già vincitore del Master dell’Albana e del Master del Sangiovese.