Cultura, ambiente e senso civico: una Giornata dantesca all’Acquacheta

In occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri (1321 – 2021) i Comuni di San Godenzo (Fi), Portico e San Benedetto e Marradi (Fi), il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l’Accademia degli Incamminati di Modigliana, organizzano per il 12 giugno una “Giornata dantesca all’Acquacheta”, già inserito nel calendario nazionale degli eventi danteschi.

Un evento non casuale, infatti Dante cita l’Acquacheta nel Canto XVI dell’Inferno della Divina Commedia (94-102). Per l’occasione la giornata vuole riunire in un'unica manifestazione cultura, ambiente e senso civico. L’ampio programma dell’iniziativa prevede in tarda mattinata il ritrovo nella Piana dei Romiti sopra la Cascata dell’Acquacheta. La località è raggiungibile a piedi da alcuni sentieri fra cui quello che parte da San Benedetto in Alpe in circa due ore. Si svolgeranno: la declamazione e commento del canto XVI dell’Inferno, la relazione di esperti e la presentazione di una ricerca storica sul tema.

Seguirà un pranzo al sacco fornito dalle associazioni locali, su prenotazione, e intrattenimento musicale a cura della marching band “I Musicanti di San Crispino”. Successivamente verranno fornite tutte le informazioni organizzative, che saranno adeguate alle normative in materia di prevenzione Anticovid, a seconda dell’andamento della pandemia.