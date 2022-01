A San Martino in Villafranca commedia dialettale con la Cumpagnì dla Zercia

Venerdì 28 gennaio, alle ore 20.45, presso la Sala parrocchiale "Stefano Garavini", di San Martino in Villafranca, Forlì, per la rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nóstar dialet", la Cumpagnì dla Zercia di Forlì metterà in scena la sua dialettale romagnola "Ines, Ida e 'e su fradel".

Ingresso 6 euro. Per info e prenotazioni 3487443860. Green pass rafforzato e mascherina obbligatori.