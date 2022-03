Teatro dialettale al Piccolo di Forlì: la Cumpagnì dla Zercia in "La sumara ad Tugnara"

Domenica 27 marzo alle ore 21 prosegue la rassegna di teatro dialettale al Piccolo di Forlì con la Cumpagnì dla Zercia e la commedia in tre atti La sumara ad Tugnara. Scritto da Paolo Maltoni e Giovanni Spagnoli, lo spettacolo è diretto da Claudio Tura.

La commedia tratta di una vicenda familiare tutto sommato semplice ma diffusa tra le famiglie patriarcali romagnole di qualche decennio fa. La vicenda è intrisa di una forte umanità, basata su valori e ideali ben radicati quali la famiglia, l’amore per la propria terra, la lealtà, l’onestà, la tolleranza, che escono vincenti nei confronti di aspetti negativi quali l’intolleranza e la cupidigia. Una commedia che cerca di trasmettere la validità di quegli ideali che costituiscono le fondamenta di ogni società civile in modo vivace e divertente, suscitando momenti di autentica ilarità.

Informazioni

Biglietti: 7 euro. Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro apre alle ore 20. Info: 0543 26355

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.