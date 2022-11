“Cuore” apre "Le domeniche per le famiglie" al Teatro Testori

Domenica 6 novembre alle 16 lo spettacolo “Cuore” della Compagnia Momom aprirà "Le domeniche per le famiglie", la rassegna di spettacoli per pubblici di tutte le età, occasioni in cui generazioni diverse condividono l’esperienza artistica. Questo primo appuntamento porta in scena uno spettacolo in cui una avanzatissima tecnologia digitale si fa invisibile per lasciare spazio a una poesia di sapore antico: “Nina abita con i grandi di casa in una casa vicino al bosco. Nel bosco non si può entrare perché dentro ci vivono la Fata dai Cento Occhi e l’Orco. La fata ha fatto una magia al bosco: chiunque entri non può più trovare la strada per uscire. L’Orco, nel bosco, fa quello che fanno gli Orchi: se lo incontri ti mangia il cuore. Nina entra nel bosco, un po’ per sfortuna, un po’ per distrazione, un po’ per gioco e un po’ perché ne ha voglia. Ci entra e ci esce più di una volta. E ogni volta il bosco prende vita e si trasforma. Sarà infine il cuore di Nina a liberare i colori che daranno nuova vita al bosco. Cuore è uno spettacolo che parla di emozioni. Del governo delle emozioni. Per governare alcune emozioni, dentro al cuore, a volte serve la dittatura, altre volte l’anarchia. Nel bosco vive la Fata che con i suoi cento occhi tutto vede insieme all’Orco che tutto sente dentro la pancia. Nina si metterà tra loro e sarà proprio lei, piccola e intraprendente, a riportare l’armonia dei colori in un bosco tutto grigio.”

A seguire, alle 17.30, è previsto l’incontro dedicato solo agli adulti "A navigar tra le storie", gratuito su prenotazione. L’incontro con l’artista Claudio Milani, autore e attore di “Cuore”, sarà un breve laboratorio sulla lettura delle storie dedicate ai più piccoli. Questo incontro fa parte del percorso pensato per i genitori, per supportare e valorizzare l’esperienza di visione degli spettacoli condivisa con figli e figlie. Due gli appuntamenti previsti: domenica 6 novembre alle 17.30, l’incontro A NAVIGAR TRA LE STORIE, con Claudio Milani; domenica 4 dicembre alle 17.30 un incontro in forma di dialogo con una pedagogista che seguirà l’intera rassegna di spettacoli; l’appuntamento è realizzato in collaborazione con la cooperativa Paolo Babini. Gli appuntamenti successivi saranno il 13 novembre con “Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone” di e con Michele Cafaggi, il 27 novembre con “Cenerentola” di Zaches Teatro, e il 4 dicembre con “La pancia del mondo”, un progetto di Compagnia Rodisio, produzione Teatro delle Briciole. Inizio spettacolo ore 16; posto unico 6 euro; prevendita su Vivaticket. Info e prenotazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net.