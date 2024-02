Cure palliative: Emmanuel Exitu presenta il suo libro "Di cosa è fatta la speranza"

Martedì 6 febbraio alle 20,45, presso la Sala Zambelli della Camera di Commercio di Forlì, sarò presentato il libro “Di cosa è fatta la speranza” di Emmanuel Exitu edito da Bompiani: l’evento è promosso dal Centro Culturale Don Francesco Ricci, dall’associazione Amici dell’Hospice e dall’associazione Sul sentiero di Cicely per le Cure Palliative. Parteciperanno, oltre all’autore Emmanuel Exitu, Marco Maltoni, direttore Unità Cure Palliative AUSL Romagna, Valentina Tenti, medico Unità Cure Palliative Forlì, Maria Agasisti, infermiera Unità Cure Palliative Domiciliari di Forlì e Marianna Ricci, medico Unità Cure Palliative IRST di Meldola.

IL ROMANZO

Emmanuel Exitu racconta la storia di Cicely Saunders, una donna dalla caparbietà visionaria che ha inventato le cure palliative e innovato la terapia del dolore con ricerche e procedure rivoluzionarie, tuttora considerate dall'OMS il gold standard nel migliorare la qualità della vita dei malati “affrontando ogni dimensione del dolore: fisica, psicologica, sociale, spirituale.”

Infermiera e poi assistente sociale e infine medico, ha lottato tutta la vita per restituire dignità ai malati terminali, che fino agli anni 70 del Novecento erano abbandonati dai medici perché “non c’è più niente da fare”. Per lei, invece, c’era ancora molto da fare.

E guidata dalla fede e dal suo spirito scientifico, lo fece: realizzò il "miracolo bilanciato" di unire l’amore per l’uomo e la passione per la medicina e fondò il primo Hospice moderno nel 1967 a Londra.

Tutto è cominciato grazie a David, il fuoco di una grandissima storia d’amore. Una storia d'amore che durò tantissimo: 52 giorni. E continuò per sempre, dimostrando dentro la carne della vita, che è davvero come racconta il Cantico dei Cantici: “l'amore è forte come la morte”. Anzi, molto di più.

Una grande storia che non cede mai il passo, grazie a una scrittura vivissima, scandita con l'eleganza di un romanzo classico e la precisione di una biografia interiore, che ci mostra come la nostra sofferenza può essere abbracciata e che possiamo tenere testa al dolore e alla disperazione con i farmaci potentissimi che tutti noi possediamo: l’empatia, l'ascolto e l'osservazione.

“Di cosa è fatta la speranza” è certo la storia di un genio femminile della medicina, il racconto dell'incapacità di rassegnarsi e della capacità di trovare speranza anche e soprattutto dove si pensava non ci fosse. Ma è soprattutto una storia d'amore, la storia di un abbraccio alla persona che sa mostrare la speranza a tutti gli uomini e le donne, credenti e non, raccontata in modo capace di parlare a tutti, dal profondo della nostra esperienza, costruendo ponti sul "comune terreno della nostra vulnerabile umanità".

L'AUTORE

Emmanuel Exitu è nato a Bologna e vive a Roma, dove ha lavorato come autore televisivo e come drammaturgo per il Teatro di Documenti. Dal suo romanzo La stella dei Re ha tratto la sceneggiatura per l’omonimo film Rai. Il suo Greater – sconfiggere l’Aids, girato negli slum di Kampala, in Uganda, è stato scelto da Spike Lee come miglior documentario del Babelgum Contest a Cannes 2008. Responsabile dei contenuti di WIP Italia, The Digital Design Company, sta sviluppando progetti e podcast dedicati al sociale e alla costruzione del bene comune.