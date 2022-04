"Cyrano" in versione italiana e originale alla Sala San Luigi

Giovedì 28 alle 21, Venerdì 29 alle 21 e Sabato 30 alle 21. Martedì 3 Maggio alle 21: proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano

L'ultimo film scelto dalla Sala San Luigi per il mese di Aprile è Cyrano, l'ultimo adattamento del famoso romanzo francese Cyrano de Bergerac, diretto da Joe Wright.



È la storia del valoroso condottiero nonché poeta Cyrano de Bergerac, mai vinto sul campo di battaglia o nei duelli, che finisce per cadere preda dell’amore per la giovane Roxanne, in cerca purtroppo di un matrimonio facoltoso per ridare lustro al suo titolo familiare. La ragazza però si perde nello sguardo del giovane cadetto Christian, avvenente nell’aspetto ma incapace di mettere in versi i propri sentimenti. Ad aiutarlo sarà Cyrano, costretto così reprimere e sublimare il proprio amore per Roxanne scrivendo struggenti componimenti al posto di Christian. La guerra però non tarda a venire, e con essa le angherie dell’aristocratico De Guiche.



Martedì 3 Maggio alle 21 il film verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. La Sala sarà chiusa Domenica 1 Maggio in occasione della Festa dei lavoratori.