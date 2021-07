"Strade Blu" porta a Modigliana Donato D'Antonio con "In Bilico": con lui Vanni Montanari e Roberto Noferini

Giovedì 29 Luglio, alle 21.30 al Giardino delle Albe di Modigliana Donato D'Antonio sale sul palco con "In Bilico", insieme a Vanni Montanari, Roberto Noferini

Vanni Montanari (flauto) e Donato D’Antonio (chitarra)

Musicisti eclettici e solidali, si sono formati artisticamente con grandi maestri internazionali e suonano stabilmente assieme dal 1996. Si sono esibiti nelle principali città italiane ed all’estero (Slovenia, Croazia, Germania, Finlandia, Giappone, USA) nell’’ambito di importanti festival, rassegne ed eventi musicali. Nel corso di questi anni hanno dedicato il proprio percorso artistico a specifici repertori musicali come l’Ottocento “biedermeier” (Rossini, Schubert, Carulli, Molino, Giuliani); la musica colta latino-americana (Villa- Lobos, Gnattali, Piazzolla, Assad, Ginastera, Guastavino); Il repertorio del novecento e contemporaneo (Ravel, Rodrigo, De Falla, Shankar, Bartok, Beaser, Corea, Zappa); Dedicato al Giappone (Takemitsu, Ogawa, Aki, Miyaghi).

Nel 2007 hanno inciso “Fremito naturale”, presentato su Radio3 e Radio Slovenija, tenendo concerti su invito dell’Huragami Museum di Hagi (Giappone). Nel 2010 e nel 2014 hanno tenuto concerti e masterclass negli USA presso la Columbus State University, l’Hunter College di New York e la Susquehanna University (Pennsilvanya). Coinvolti nelle “nuove musiche”, partecipano attivamente a progetti artistici contemporanei e a collaborazioni con i compositori Gian Paolo Luppi, Mauro Montalbetti, Franco Cangini, Marco Biscarini, Francesco Telli, Paolo Geminiani, Rossella Spinosa, Shaefer Mahoney (USA), Martin Queralto (Argentina), Hideiko Hinohara (Giappone), esibendosi anche in prime esecuzioni assolute. Nel 2016 hanno realizzato “The Other voices” per l’etichetta londinese RMN music, ottenendo ottime recensioni dalla critica specializzata.Per celebrare i loro venticinque anni di attività artistica in duo uscirà nell’estate 2021 un nuovo CD per la EMA Vinci records.

Roberto Noferini, si è diplomato con lode al Conservatorio Verdi di Milano con G. Baffero e si è poi perfezionato con Arthur Grumiaux, Salvatore Accardo.Ha vinto numerosi primi premi in importanti concorsi internazionali (Postacchini di Fermo, Lipizer di Gorizia, Perosi di Biella). Al suo debutto a soli 12 anni ha fatto seguito un’intensa attività concertistica. Ha suonato in prestigiosi festival e per importanti istituzioni concertistiche italiane e, all’estero, nelle principali capitali europee, in Sud America, Giappone ed Egitto. Segnalato come uno dei più brillanti violinisti della sua generazione, ha suonato in veste di solista i principali concerti per violino e collabora in formazioni cameristiche con B. Canino, Denis Zardi, S. Accardo, Cristiano Rossi, Donato D’Antonio, Bruno Giuranna. Affronta il repertorio barocco in duo con Chiara Cattani al clavicembalo. Tra le sue incisioni spiccano due CD per la casa discografica Bongiovanni in duo con Bruno Canino e alcuni CD per Tactus (i 24 Capricci di Paganini, l’integrale delle Sonate di Giuseppe Sarti). È docente della cattedra di violino presso L’Istituto di studi musicali superiore di Fermo e alla Scuola Comunale di Musica Giuseppe Sarti di Faenza.