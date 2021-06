Da Forlì a Santa Maria di Leuca in bici per sostenere la lotta contro il covid: si presenta il progetto

Giovedì dalle 19, presso La Fiasca, i svolgerà una serata di beneficenza in favore del progetto “RitmoBasso”. L’obiettivo della serata sarà presentare il progetto alla città, promuovendo le iniziative che gravitano attorno al viaggio che vedrà partire i due fautori dell’iniziativa, Davide Cassano e Genesi Eugenio, il 28 luglio dall’ospedale Morgagni-Pierantoni con destinazione finale Santa Maria di Leuca in Puglia, in sella alle loro bici e dormendo per spiagge e boschi.

L’intero ricavato del progetto verrà destinato al Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, con l’obiettivo di sviluppare l’Unità Operativa di Citologia Nasale, già attiva presso la struttura, in grado di andare a indagare e studiare i disturbi olfattori provocati dal Covid-19. L’evento è soggetto a prenotazione e nel pieno rispetto delle norme anti-covid19. Per ulteriori informazioni contattare 3482474511