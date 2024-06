"Da grande farò il musicista": in parole e musica con Flavio Pioppelli

Prezzo non disponibile

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio organizza per lunedì 1 luglio alle ore 21,00 un incontro dal titolo 'Da grande farò il musicista', testimonianza in parole e musica di Flavio Pioppelli.

Diplomatosi in pianoforte presso il conservatorio di Rovigo nel 98, ha studiato organo e composizione. Ha accompagnato al pianoforte in oltre 400 concerti in Italia e all'estero il cantautore forlivese Claudio Chieffo. E' fondatore insieme ad alcuni amici e alla famiglia di Federico della scuola di musica "Messaggio Musicale Federico Mariotti".

L'incontro è realizzato nell'ambito della rassegna 'Eravamo 4 amici al bar', a cura di Don Luigi Casamenti.