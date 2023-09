Da Londra a San Benedetto, Alfio Bernabei presenta il suo romanzo "L’estate prima di domani"

Tocca a San Benedetto in Alpe, che si fregia del suo speciale rapporto con Dante, per via della vicina Cascata dell’Acquacheta citata nella Divina Commedia, aprire la stagione culturale settembrina romagnola con la presentazione di un libro di un autore che viene da Londra. Alfio Bernabei, nativo di Dovadola, ma stabilmente residente nella capitale inglese dove lavora come storico e documentarista, intratterrà il pubblico sul suo recente romanzo L’estate prima di domani (Castelvecchi Editore), in cui traccia il percorso tra San Benedetto e Ravenna attraverso le peripezie di alcuni personaggi che toccano i paesi di Portico, Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro, Terra Del Sole e Forlì in uno dei momenti più incandescenti della storia della vallata – l’estate del 1922 piena di inquietanti episodi di riverbero nazionale.

Basato su un fatto realmente avvenuto che avrebbe potuto cambiare la storia d’Italia, come Bernabei ha scritto sul settimanale L’Espresso, la narrativa parte seguendo il destino di una coppia che da San Benedetto emigra nel Galles dove apre un caffè che trasforma un quartiere di Cardiff in un’esuberante Little Italy. Tra una piadina e un crescione alcuni degli avventori in lotta con i tempi si trovano catapultati in un episodio più grande di loro quando un cuoco venuto da Ravenna per una missione clandestina scompare misteriosamente.

“Non vedo l’ora di presentare il romanzo a San Benedetto vicino al ristorante-albergo dell’Acquacheta che trova posto nella narrativa. Pur non risalendo ai tempi di Dante è un posto che ha duecento anni di vita alle spalle e che di storia ne ha vista tanta” dice Bernabei “Due dei personaggi ci passano la notte quando la vicenda fa un salto in avanti nel tempo e si connette con i primi mesi dopo la seconda guerra mondiale con la vallata che si sta lentamente riprendendo dallo shock del passaggio del fronte.” Il romanzo è stato accolto con grande favore dalla critica. Nella sua recensione l’autore Domenico Lauria ha espresso i sentimenti di molti lettori: “Il romanzo di Bernabei appassiona, sin dalle prime pagine ci tiene col fiato sospeso in attesa delle vicende legate ai suoi personaggi e alla storia che ci svela. Un romanzo storico avvincente, asciutto e senza fronzoli, da leggere d’un fiato.” https://www.modulazionitemporali.it

La presentazione avverrà sabato 23 settembre alle ore 17 nell’Albergo-Ristorante dell’Acquacheta dove l’autore si intratterrà in dialogo con Andrea Camprincoli, anche lei giornalista e autrice.