Da Mozart a Tchaikovsky: concerto natalizio nell'atrio dell'ospedale

Il Centro studi per il volontariato in Ausl Romagna Gianni Donati, con la collaborazione di Magicamente Mozart Aps, organizza un Concerto di Natale per giovedì 22 dicembre, alle ore 17 presso l' Atrio dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Si esibiranno Yuri Ciccarese al flauto e Pierluigi Di Tella al pianoforte.

Il concerto sarà preceduto da una breve esibizione di alunni flautisti dell’ IC7 “C. Silvestroni” - Forlì