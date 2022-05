Da Spiderman a Kenshiro: i disegni di giovani artisti nella mostra "Il corpo e lo spazio"

Manoni 2.0, lo storico negozio di belle arti in centro a Forlì, continua nella sua “missione” di individuare ed incentivare giovani talenti. Ospita nella propria Galleria il Progetto scolastico "Giovani talentuosi artisti di Rocca", mostra di disegni realizzati dagli alunni della scuola secondaria di 1°grado "Leonardo da Vinci di Rocca San Casciano durante le ore di arte e immagine con il prof. Andreozzi Nicola.

In esposizione i disegni realizzati dalle giovani promettenti Rachele Turchi classe 3' E, in risalto i disegni dell’alunna “Medusa” che ritraggono la figura mitologica, e "l'occhio". In entrambe le opere è evidente una padronanza del tratteggio e la complessità della linea, che appare già ad un livello molto maturo. Altra giovane promessa è Maya Sanavio della classe 3' E, con il supereroe “Storm”, disegno a matita di raffinata bellezza, in cui risalta la sua padronanza tecnica, maturità nel tratteggio, ed è evidente un'attenta cura del dettaglio. Dell’alunna anche il disegno “Kenshiro” con il rapidograph, In quest’ ultimo lavoro la tecnica che ha utilizzato evidenzia le conoscenze e lo stile fumettistico del Manga. Emerge anche il disegno "studio anatomico". In esposizione anche i disegni realizzati da Rebecca Turchi classe 3' E, con "Spiderman" e “Creazione di un personaggio”, i disegni anatomici di Nicole Di Buo' e di Teresa Pasquali che ha realizzato due tavole sul fumetto, ispirandosi ai mondi impossibili di Escher. Bravissimi anche gli alunni della classe seconda E. Spiccano anche i disegni di Elisa Valentini sulle rappresentazioni prospettiche a tema e i disegni di Emma Cameli (Malinconia, Alice attraverso lo specchio). In risalto anche i disegni di Sofia Amadori, Ludovico Tori e Lucia Calli.

L'insegnante di arte e immagine ha provveduto a fare una programmazione specifica per le classi, differenziando il lavoro per ogni singolo alunno in base agli interessi dei ragazzi, perché il lavoro che è stato fatto è cercare di capire quali fossero i loro interessi e di conseguenza capire in quale direzione orientare il lavoro su ogni singolo alunno, partendo dai loro gusti e interessi.

La mostra è visitabile fino al 04 giugno 2022 in orari di negozio.