Da Suburra al Teatro ll Piccolo, Giacomo Ferrara in "Diario di un pazzo"

Giacomo Ferrara, volto noto del piccolo e grande schermo, già interprete di successo della serie tv Suburra, presenterà al Teatro Piccolo di Forlì, domenica 12 maggio alle ore 21, il nuovo spettacolo Diario di un pazzo per la regia di Alessandro Prete.Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, è liberamente ispirato all’omonimo racconto di Nikolaj Vasìlevic Gogol e successivamente adattato da Mario Moretti

Protagonista della storia è Aksentij Ivanovic Propiscin, un ragazzo che confonde le immagini della sua mente con la realtà che lo circonda: chiunque egli voglia essere, lo diventerà e in qualunque luogo voglia trovarsi, ci si troverà.

Aksentij ci accompagnerà attraverso il suo diario in un viaggio nella mente di un uomo, nelle sue paure, nei suoi desideri più profondi; un viaggio all’interno della propria anima, in cui si cercherà volutamente di non fare entrare le distorsioni e le perversioni di un’umanità troppo egocentrica e corrotta, dove la supremazia di un uomo lede la libertà di un altro. Un finale toccante riporterà lo spettatore alla cruda normalità.

