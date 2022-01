Da uno studio della favola di Biancaneve, Les Moustaches porta al Piccolo "L’ombra lunga del nano"

Una favola “nera”, un teatro crudo e fiabesco allo stesso tempo: cifre stilistiche proprie della compagnia Les Moustaches che, dopo il pluripremiato La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, presentano al Teatro Il Piccolo di Forlì, per la rassegna Teatri d’Inverno, martedì 8 febbraio alle ore 21, il nuovo spettacolo "L’ombra lunga del nano", scritto da Alberto Fumagalli che ne è anche regista insieme a Ludovica D’Auria, protagonista della pièce insieme a Claudio Gaetani. Nella rappresentazione, la voce fuori campo è di Maria Paiato. Lo spettacolo, presentato in “prima nazionale” all’ultima edizione del festival Colpi di Scena, è co-prodotto da Società per Attori e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Olo e Neve sono marito e moglie. La loro vita è tragicamente peggiorata, non ha mantenuto le aspettative che nutrivano sul loro rapporto di coppia. Lui, affetto da nanismo e da una ingovernabile gelosia, è un operaio di fatica e un marito di pretesa. Lei, donna ingenua dilaniata dal tempo che corre e dall’insuccesso della sua vita, è una donna depressa e una moglie insoddisfatta. Lontani da qualsiasi sporadica eruzione intellettiva, i due personaggi si accontentano di trovare nell’altro il colpevole del loro fallimento. Nonostante un odio bollente, nella coppia rimane intatto il preistorico concetto di appartenenza. Un fiabesco risvolto riporterà tra i due un inatteso riavvicinamento di passioni; lo scontro con la realtà, sarà per Olo e Neve l’inevitabile epilogo.

Il progetto nasce dallo studio e dalla ricerca sulla fiaba di Biancaneve. Le fiabe possono essere scenari possibili per metaforizzare la realtà, per raccontare un universo contemporaneo. Ispirandosi al popolare racconto, la Compagnia trasforma la figura del nano in un simbolo della convenzione sociale maschile e Biancaneve come immagine rappresentante di quella femminile. In questa rilettura, Olo e Neve formano così il prototipo di una coppia ordinaria. Attraverso un linguaggio crudo, sordo e insensibile, i personaggi disegnano il profilo di due sposi stanchi, assuefatti e intorpiditi. Come nella fiaba è centrale l’elemento magico, anche in questa “commedia nera” l’escamotage poetico cambierà il destino dei personaggi. Il nano, attraverso la proiezione della sua ombra, si farà gigante, diventando la metafora perfetta della possibilità di riscoprirsi. Così, la stessa coppia annoiata, nascondendosi dietro l’iniziatica passione di due sconosciuti, cadrà vittima di un gioco tanto eccitante quanto pericoloso.

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri di Forlì (via Dall’Aste). Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Il Piccolo aprirà alle ore 20.

Biglietti online: Vivaticket

Prezzi: 10 € (intero); 5 € (under 29)

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.