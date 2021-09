Da Zelig all’Arena San Domenico: sale sul palco forlivese la simpatia di Maria Pia Timo

Graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo col pubblico, pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea. È Maria Pia Timo, l’attrice e cabarettista originaria di Faenza che giovedì 9 settembre alle ore 21.00 calcherà il palcoscenico dell’arena San Domenico con il suo ultimo spettacolo dal titolo “Corpo”. In “Corpo” i grandi temi dell’attualità, permeando il corpo ostentato, caldo e burroso di Maria Pia Timo, si fondono con le tematiche più varie. Spunti nati dal quotidiano visto con un’ottica femminile contrapposta a quella maschile; sono mille e mille i bandoli di uno spettacolo che sa sempre essere altamente esilarante.



Si chiude dunque in bellezza la lunga e ricca stagione dell’Arena estate 2021 a Forlì. Una kermesse di musica, intrattenimento e cultura caratterizzata da spettacoli di altissima qualità, da ospiti ed artisti d’eccezione che hanno fatto registrare il sold out e stimolato l’interesse di tutta la Romagna. Dal cinema al teatro, dalla musica all’intrattenimento, il cartellone dell’Arena, promosso e sostenuto dall’Assessorato alla cultura del comune di Forlì, ha dato voce allo spirito più vibrante e artistico della città, regalando alle decine di associazioni culturali del territorio uno spazio insostituibile in cui esibirsi e regalare al pubblico emozioni uniche. Un successo sopra ogni aspettativa, con oltre 90 spettacoli, maturato grazie all’esperienza del 2020 e perfezionatosi grazie alla qualità dei protagonisti. Un successo che porta il nome di chi lo ha voluto, realizzato e reso ancora più ricco; è infatti l’Assessorato alla cultura che ha dato corpo e sostanza a questo meraviglioso progetto artistico promosso a pieni voti dalla città e dagli addetti ai lavori. Un vero e proprio “teatro-arena” allestito per accompagnare l’estate dei forlivesi con performance artistiche, teatrali, musicali, comiche e conferenze. Una sfida vinta anche quest’anno e pronta ad essere replicata nel 2022.



L'ingresso allo spettacolo di giovedì sera è GRATUITO fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni è possibile chiamare il numero: 0543/712627 dalle ore 9.30 alle ore 13.30. L’accesso all’evento è consentito ai possessori di Green pass.