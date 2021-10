"Dai de jazz…Club" si apre con una mostra fotografica e Giovanni Guidi in “Angeli e demoni”

A Bertinoro va in scena la prima edizione di "dai de jazz…Club" che nasce nel quadro della programmazione dell’ItaClub Jazz Festival, la festa dei jazz club italiani che si sono riuniti nell’Associazione Italia Jazz Club, di cui l'associazione fa parte.

Il "dai de jazz…Club Go On” prenderà il via domenica 10 ottobre all’Enoteca Bistrot di Bertinoro alle ore 12.15 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Around Jazz Club” di Mirko Boscolo, Roberto Cifarelli e Giordano Minora, tre fotografi che hanno dedicato la loro arte a ritrarre i musicisti jazz nel vivo delle loro esibizioni e nei momenti di relax, indagandone lo sguardo, l’essere. La mostra è dedicata a Mario Guidi, che nella sua decennale attività di manager ha portato in giro per l’Italia e il mondo i più grandi interpreti della musica jazz. Giovanni Serrazanetti, appassionato di jazz, gestore di un club bolognese e per lungo tempo voce di Umbria Jazz incontrerà gli autori.

Seguirà il Sunday Jazz Brunch. Poi l’Enoteca sarà avvolta dal concerto in piano solo di Giovanni Guidi in “Angeli e demoni”. Guidi è un pianista dotato di grande umanità e immaginazione espressiva ed ama la dimensione del piano solo come momento di “intimità, essenzialità”. Scoperto giovanissimo da Enrico Rava, ha poi collaborato col gotha dei musicisti jazz. “Ojos de Gato”, dedicato a Gato Barbieri, è la sua ultima intensa fatica discografica.

Ingresso ai concerti € 5.00. Prenotazioni: nicolacataldo@gmail.com oppure SMS o Whatsapp al 335 8040081. Dalle 19.30 è possibile cenare presso il ristorante. Prenotazioni: SMS o Whatsapp al 347 1230357. (I concerti si svolgeranno secondo i protocolli di sicurezza in vigore – accesso con Green Pass).