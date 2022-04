Ultimo appuntamento primaverile con il “Dai de jazz Club 2022” a Bertinoro: concerto del quartetto Atti, Calì, Dallaporta, Grillini

Giunge a conclusione la programmazione primaverile del “Dai de jazz Club 2022” all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Se, come diceva il neurologo Oliver Sachs, “La musica ha il potere di modificare i nostri comportamenti e il nostro stato emotivo. È il farmaco non chimico più efficace”, i club, i luoghi in cui il jazz esplica le sue volute di note, da quelli storici di Manhattan a quelli di Roma, Bologna, Londra, Ferrara, Kiev, sono veri concert hall, in cui la creazione si congiunge col fervore e la bellezza, sono il collante su cui corre e si innerva la storia di questa musica, spazi dove i musicisti esprimono il senso dei loro progetti e delle loro ricerche vis-à-vis col pubblico in una “corrispondenza di libere note”.

Giovedì 14 aprile, alle 21.30, sarà la volta della passione del quartetto Atti – Calì – Dallaporta – Grillini, ovvero Carlo Atti al sax tenore, Andrea Cali’ al piano, Stefano Dallaporta al contrabbasso, Andrea Grillini alla batteria. Atti nella sua lunga carriera, grazie alla creatività, al suono corposo del suo sax, alla capacità narrativa dei suoi soli, ha collaborato coi migliori jazzisti italiani e stranieri, da Steve Grossman a Massimo Urbani, col quale esordì discograficamente, a Fred Henke, Ares Tavolazzi, Bob Mover, Bobby Dhuram. Ma ha portato la sua verve anche in altri ambiti musicali, con Lucio Dalla, Gianni Morandi, Rossana Casale, gli Skiantos ecc. Grillini, compositore non solo di architetture poliritmiche, ha collaborato con David Murray, Achille Succi, Tristan Honsiger, Fabrizio Puglisi, col quale ha costituito una big band dedicata alla musica di Sun Ra, ecc., e porta avanti il progetto Bad Uok, di cui fa parte anche Calì, pianista dotato di grande groove e spiccata sensibilità espressiva. Dallaporta ha incrociato la cavata del suo contrabbasso con Martha High, l’Orchestra Baobab (Senegal), Zeno De Rossi, Giutar Shorty, Fabrizio Puglisi, Pasquale Mirra, Filippo Vignato. Sono quattro interpreti, dunque, di grande spessore del jazz italiano.

La programmazione del “dai de jazz Club 2022” non si ferma qui: riprenderà in autunno, con nuovi appuntamenti. Nel frattempo, dal 6 all’8 maggio 2022, Bertinoro ospiterà un nuovo progetto dell’associazione dai de jazz, il "Drinkin’ Jazz Festival".

Biglietto intero 10 euro, ridotto 5 (soci “dai de jazz” – under 30 anni – chi ha cenato all’EBC prima del concerto). Prenotazioni: nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208

Per accedere agli eventi è obbligatorio esibire il green pass