"Dai percorsi storici a una via del progresso nella valle del Bidente-Ronco": convegno della Fondazione Rosetti

“Dai percorsi storici a una via del progresso nella valle del Bidente – Ronco” è il titolo del convegno che la Fondazione Italia Argentina – Emilio Rosetti organizza per venerdì 7 ottobre, dalle 15,30, nella sala consiliare del Comune di Forlimpopoli. Sarà l’occasione per approfondire un’importante vicenda che investì Forlimpopoli e altri centri della valle del Bidente fra metà Ottocento e i primi due decenni del Novecento: la costruzione della strada lungo la valle che andando a sostituire i vecchi percorsi garantì collegamenti più comodi, sicuri e rapidi. Le migliaia di documenti e i vari progetti conservati nel locale archivio storico permettono di ricostruire minuziosamente l’andamento dell’opera, mettendo in luce non solo gli aspetti tecnici, ma anche l’intreccio di aspetti economici, sociali e politici che sempre sottendevano, e sottendono, alla realizzazione di tali complesse infrastrutture

Di questo e, più in generale, delle trasformazioni nel mondo dei trasporti e delle comunicazioni a partire dal XIX secolo si parlerà durante l’incontro, grazie agli interventi del prof. Stefano Maggi dell’ Università degli Studi di Siena (che interverrà su “Le vie dell’Italia unita: strade e ferrovie tra Otto e Novecento”), dell’arch. Patrizia Tamburini (titolo della sua relazione “La mappa ed i disegni del territorio nelle Romagne”) e della dottoressa Chiara Arrighetti della Fondazione Emilio Rosetti, che tratterà di “La ricerca di un tracciato produttivo per la valle del Bidente-Ronco (1862-1920)”. Coordina i lavori Maurizio Castagnoli, presidente della Fondazione Rosetti. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, dell’Università di Siena e di Le Romagne. L’ingresso è libero.