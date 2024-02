Dai vecchi ospedali di Forlì al Campus Universitario: conferenza di Gianfranco Argnani a Palazzo Morattini

Prezzo non disponibile

Domenica 18 febbraio, alle ore 16.00, presso Palazzo Morattini di Pievequinta, l’ingegnere Gianfranco Argnani terrà una conferenza dal titolo “Dai vecchi Ospedali di Forlì al Campus Universitario”. Durante l'incontro verranno illustrati gli interventi nell’area ex Ospedale Morgagni al fine della realizzazione del Campus Universitario.

Il relatore, che nel recente passato da dirigente del Comune di Forlì ha seguito l'approvazione dei progetti e l'esecuzione dei lavori, farà una panoramica storica a partire dal primo “Ospitalis de Cotugnus”, di cui si ha notizia nel Libro Biscia del 1214, alla “Casa di Dio”, quando nel 1541 la magistratura cittadina dei XC Pacifici dispose che le sei Confraternite dei Battuti concentrassero le loro attività. Successivamente, sempre supportato dalla proiezione di immagini, racconterà la storia della costruzione di Palazzo Merenda che, a partire dal 1720, ospitò la "Casa di Dio", il primo ospedale inteso come luogo di degenza e di cura, e dell'Ospedale "Giovan Battista Morgagni", che ha operato dal 1915 al 2004 nell'area che oggi è diventata sede di un magnifico e vissuto Campus Universitario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna.

In particolare verranno illustrati i lavori posti in atto per la costruzione di quello che viene denominato il "trefolo", ovvero i nuovi edifici destinati alla didattica, un'opera di architettura contemporanea che ha recuperato l’impianto originario dell’ospedale ed ha rigenerato un luogo storico e centrale del tessuto urbano e sociale della città di Forlì.

L'incontro è promosso dall'Associazione Culturale e Ricreativa Amici della Pieve ODV, presieduta da Serena Savoia. Ingresso libero. Al termine momento conviviale.