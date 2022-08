Dal bar di una bocciofila di periferia al palco: in scena "Il pensionathos"

Mercoledì 10 agosto, per la serata Il viso abbraccio dei dialetti, la Fita Emilia Romagna presenta, con la collaborazione del Teatro delle Forchette, lo spettacolo "Il pensionathos" di Gian Piero Sterpi anche protagonista sul palco dell'Arena San Domenico con Graziella Gandolfi e Alessia De Pasquale.

La pensione: questa meta lontana per molti, quasi irraggiungibile per altri...leggenda metropolitana per i giovani. Athos Tabaroni è uno di quelli che ce l'han fatta. Anziano e burbero pensionato Inps, si gode il meritato riposo lavorativo commentando a modo suo le notizie lette sul giornale al bar, sorseggiando una spuma al ginger e sgranocchiando noccioline. Proprio il bar di una bocciofila di periferia è lo sfondo di questa commedia dal sapore emiliano, dove il protagonista tenta invano di portare a termine la lettura del quotidiano, puntualmente interrotta dall'arrivo di curiosi personaggi. Lo spettacolo è incentrato su una sua giornata tipo, seduto al tavolino di un bar, con la speranza di andare un giorno a fargli compagnia. L'autore, Gian Piero Sterpi, attraverso l'ambientazione e l'incursione dei vari personaggi, racconta in maniera divertente ed ironica le problematiche della terza età, affidando tale compito ad Athos Tabaroni, uno dei suoi storici cavalli di battaglia. La commedia è un giusto mix tra il dialetto bolognese (e i suoi tipici modi di dire) e la lingua italiana, dunque comprensibile anche al di fuori del territorio petroniano.

Informazioni

Ingresso unico € 7, omaggio 0-10 anni. Info e prenotazioni rassegne.fitaer@gmail.com 347/4410281