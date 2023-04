Dal barocco, al jazz e al rock: all'Ex Mazzini arriva la musica dei GuerzonCellos

intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni

Prezzo intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni

Venerdì 5 maggio alle ore 21,00 presso l’ex cinema Mazzini il concerto dei GuerzonCellos. Il duo è unico al mondo, in quanto a formazione e repertorio. I generi musicali eseguiti sono vasti e spaziano dal barocco al jazz e al rock, impreziositi inoltre, dalle proprie composizioni. L'energia eccezionale incontra il virtuosismo rendendo i loro concerti un'esperienza unica.

Il duo bolognese è composto da Tiziano ed Enrico Guerzoni, figlio e padre, che non solo suonano il violoncello in un modo raramente sentito prima, ma celebrano il loro strumento come uno strumento di espressione musicale incredibilmente eclettico. Interpretazioni furiose di classici barocchi e ri arrangiamenti creativi di brani jazz e rock trasformano i loro concerti in una performance altamente sofisticata. L'apice delle loro capacità tecniche e creative si trova nelle loro stesse composizioni quando Tiziano ed Enrico mescolano influenze musicali dal XVIII secolo, elementi psichedelici, jazz e folk tradizionali. Tiziano Guerzoni ha studiato violoncello al Conservatorio di Bologna dove si è diplomato a pieni voti, e successivamente all' Accademia di Santa Cecilia a Roma e presso il Pôle supérieur d'enseignement artistique di Parigi, conseguendo i relativi diplomi.

Enrico Guerzoni ha studiato ai Conservatori di Bologna e Ferrara ed è oggi uno dei musicisti italiani più camaleontici. Durante la sua carriera di violoncellista e compositore si è esibito in gran parte del mondo, ha fatto collaborazioni di alto livello in ogni campo e genere, in ambito jazz, rock/pop e musica da camera, spesso come primo violoncello e solista.

I GuerzonCellos si, sono esibiti in Italia, Francia , Austria e Cina ed hanno pubblicato due CD, il primo "GuerzonCellos" uscito nel 2015 ed il secondo "iClown" nel 2021, per Da Vinci Publishing (Osaka Jp.).

Biglietteria: intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni. Informazioni e prenotazioni: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 – info@teatrodelleforchette.it. Per informazioni, prenotazioni e prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 presso Teatro delle Forchette APS - via Antonio Vivaldi, 22.