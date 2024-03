Dal film di Paola Cortellesi al concerto “Raffaele Casarano incontra Nina Zilli”: al via la rassegna "1 problema del genere"

film: 5 euro; concerto intero 35 euro; ridotto 32 euro per Under 18 anni, componenti del corpo bandistico “Roveroni”, allievi della Scuola di musica “C. Roveroni” e soci dell’Associazione culturale dai de Jazz APS

Dall'8 al 16 marzo, a Santa Sofia, si terrà la rassegna "1 problema del genere". Ecco i primi appuntamenti: venerdì 8 marzo proiezione del film “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi alle ore 21.00 al Teatro Mentore (ingresso 5 euro), preceduta da una matinée riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia. Sabato 9 marzo al Teatro Mentore, alle ore 21.15 concerto “Raffaele Casarano incontra Nina Zilli”, che vede la celebre cantante accompagnata dai musicisti Raffaele Casarano al sax e Mirko Signorile al piano, con Giorgio Vendola (contrabbasso), Alessandro Monteduro (percussioni), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria).

Un progetto live che rappresenta un viaggio, un’esperienza di contaminazione innovativa ed originale fra stili e ispirazioni musicali. Per l’occasione Raffaele Casarano guida una formazione di musicisti di area jazzistica, composta dal pianista Mirko Signorile, suo storico collaboratore, da Giorgio Vendola al contrabbasso, dal percussionista Alessandro Monteduro alle percussioni e da Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria.

Ingresso a pagamento: intero 35 euro; ridotto 32 euro per Under 18 anni, componenti del corpo bandistico “Roveroni”, allievi della Scuola di musica “C. Roveroni” e soci dell’Associazione culturale dai de Jazz APS. Biglietti in vendita on line su https://www.diyticket.it/events/Musica/15637/raffaele-casarano-incontra-nina-zilli. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Mentore, cell. 349 9503847, anche Whatsapp, teatromentore@gmail.com; dai de jazz, nicolacataldo@alice.it, cell. 340 5395208, SMS e Whatsapp.