Dal Liceo Canova riflessioni sulle esperienze femminili, da Maddalena fino alla Bauhaus, con Anty Pansera e Ulisse Tramonti

In occasione della mostra ‘Maddalena. Il mistero e l’immagine’ allestita ai Musei San Domenico di Forlì, il Liceo Artistico e Musicale Canova organizza nell'ambito del più ampio progetto" Maddalena. O della salvezza", una conferenza pubblica che si terrà venerdì 20 maggio alle ore 11:30 presso la Sala Refettorio dei Musei San Domenico a Forlì.

Nell'ambito di una più ampia progettazione, che ha previsto un approfondimento strutturato che ha coinvolto diverse classi, ha previsto un viaggio studio a Berlino sostenuto dall'Assemblea Legislativa regionale e prevede anche un spettacolo teatrale, la conferenza propone un momento pubblico che mira ad unire la fisicità dell’umano e quella dello spazio condiviso attraverso le esperienze femminili apparentemente lontane come quelle della Bauhaus e della figura tramandata e ogni volta riletta della Maddalena. Animeranno la riflessione sul progetto due invitati d’eccezione: la critica e storica del design Anty Pansera e l’architetto Ulisse Tramonti. La figura della Maddalena può essere inserita nelle innumerevoli storie di donne, donne ‘scomode’ che con straordinario spirito di vita e di pensiero, con energia infaticabile non si arrendono mai. Alla luce della storia, nella prospettiva del futuro, affrontano il presente con acutezza, intelligenza e sensibilità sostenute da una profonda tensione profetica radicata nella struttura stessa generativa femminile. Con il titolo "With All Ten Fingers", dall’opera di Marianne Brandt, allieva della Bauhaus e importante designer in particolare per il suo approccio unico all'arte dei metalli, il progetto vuole indicare la tensione di aderenza al mondo nella sua totalità che la donna, come nell’iconografia di Maddalena addolorata, manifesta tra azione e pathos nel suo atteggiamento percettivo aptico. La stessa tensione che l’istruzione artistica e musicale intende offrire agli allievi per spingerli a dare risposte socialmente e culturalmente innovative alle esigenze della fase storica in cui si trovano a vivere.

Anty Pansera è una storica dell'arte italiana, che si è interessata perlopiù di Designe e arti applicate. Ha diretto con Gillo Dorflles la collana I Designer italiani della Laterza, curando in particolare i volumi di Munari, Castelli Ferrieri e Pagano. Già docente al Politecnico di Milano e all'Accademia di Brera, si è sempre distinta per l'attenzione verso una storia dell'arte attenta alla questione di genere e alla sua declinazione femminile: ha fondato insieme ad altre ricercatrici l'associazione D come Design. Ha scritto il volume 494 Bauhaus al femminile, Nomos edizioni 2021.

Ulisse Tramonti è stato docente ordinario di Composizione architettonica e urbana all'Università di Firenze. Autore autore di numerose pubblicazioni e curatore scientifico per la sezione "Architettura" di varie Esposizioni, tra le quali ricordiamo quelle di San Domenico, città in cui è nato. Presiede il comitato scientifico dell’Associazione rotta culturale europea ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century In Urban Management).

Si può seguire l'evento in diretta facebook cliccando questo link https://fb.me/e/mNC6CSYtR. Per maggiori informazioni: www.liceocanovaforli.edu.it