Dal parco della Pace a Porta Schiavonia: nuova camminata attraverso il centro storico di Forlì

Sabato 29 aprile, con ritrovo e partenza alle ore 16.00 dal parco della Pace di Forlì, si svolgerà la terza camminata condotta da Gabriele Zelli inclusa nel progetto "Cammina-menti". L'iniziativa è promossa dal Comitato di Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto, coordinato da Loretta Poggi, e da Auser Forlì, di cui è presidente Maria Luisa Bargossi.

Durante il corso della camminata verranno raccontate le storie delle vecchie mura, dell'ex convento di Santa Chiara, della Chiesa di San Biagio, degli antichi orti di via Curte, dell'ex Monastero della Ripa, dell'ex Filanda Maiani e di Porta Schiavonia. Da segnalare che i due precedenti appuntamenti hanno fatto registrare una partecipazione molto elevata. Infatti ogni volta oltre 300 persone hanno seguito Gabriele Zelli lungo gli itinerari che hanno toccato luoghi significativi della città, come: il Cimitero Monumentale, il Cimitero di guera degli Indiani, l'ex Foro Boario, il Seminario vescovile, la Celletta di Santa Maria della Misericordia, la Chiesa di San Benedetto e l'ex Eridania,

Anche la camminata di sabato avrà una durata di due ore circa, è adatta a tutti e non presenta particolari difficoltà. Non è necessario prenotare. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.