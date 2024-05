Dal programma "In altre parole" al Festival di Caterina: al Diego Fabbri arriva Jacopo Veneziani

Dopo la straordinaria performance di Roberto Mercadini e il debutto della quarta edizione del “Festival Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista 2024”, la rassegna di spettacolo, cultura e intrattenimento dedicata a una tra le figure femminili più emblematiche del Rinascimento italiano, che quest’anno si propone con eventi diffusi in tutta la città dal 9 maggio al 16 giugno, arriva al Teatro Diego Fabbri uno dei volti più noti di La 7, ospite fisso del programma In altre parole, condotto da Massimo Gramellini: Jacopo Veneziani.

Storico dell’arte e divulgatore laureato in Storia dell’arte all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, docente presso l’università IULM di Milano e presidente della Galleria Ricci Oddi, la Galleria d’arte moderna della città di Piacenza, Jacopo Veneziani salirà sul palco del Teatro Diego Fabbri giovedì 30 maggio alle 21:00, con una lectio inedita, "Anticonformiste all’opera - Quando l’arte sfida il pregiudizio".

Eleonora Mazzoni, Direttrice del Festival, descrive così l’uomo e il professionista, Jacopo Veneziani, alzando il sipario su alcuni tratti del suo atteso spettacolo. "Anche la storia dell'arte è stata scritta per secoli dagli uomini, adottando un punto di vista prettamente maschile. Eppure non è così. Spaziando dalle scultrici rinascimentali alle pittrici di corte del Settecento, dalle impressioniste francesi alle espressioniste astratte americane, Jacopo Veneziani ci mostrerà come il contributo delle donne nell'arte abbia attraversato secoli e stili, sfidando pregiudizi e stereotipi di genere e lavorando per una progressiva emancipazione".

Per la rassegna Ritratto d'autrice, Nicoletta Verna, scrittrice forlivese, ha invece presentato martedì 28 maggio di fronte a una platea gremita alle 21 insieme ad Eleonora Mazzoni il suo ultimo libro, “I giorni di Vetro” (Einaudi), con grande successo e in una sala gremitissima di pubblico.



INFORMAZIONI

La partecipazione è gratuita ad accesso libero senza prenotazioni fino ad esaurimento posti. Ingresso consentito da un’ora prima dell’evento.

Il "Festival Caterina Sforza di Forlì. L'anticonformista. 2024” è ideato e prodotto dal Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura. Concept e direzione artistica a cura di Eleonora Mazzoni.