Dal rock a Beethoven: il concerto della Vigilia con Omar Pedrini e Danilo Rossi

La musica è importante, ma solo in totale sicurezza. Per questo l'orchestra Maderna ha deciso di rimandare il concerto del 24 dicembre “Orcreiamo”, vista anche la quarantena fiduciaria di alcuni dei giovani musicisti. "Recupereremo presto, magari nel calore del Teatro", promettono gli organizzatori.

La vigilia di Natale di ForlìMusica sarà però vivacizzata dalla presenza di due straordinari musicisti: Omar Pedrini e Danilo Rossi, prima viola del Teatro alla Scala e direttore artistico di ForlìMusica. Assieme a Paolo Gavazzeni, direttore artistico di Sky Classica HD, conducono il pubblico in un incontro online tra mondi diversi musicali, dal titolo “Suono il rock ma amo Beethoven: suono Mozart ma amo i Rolling Stones”. Il concerto è visibile gratuitamente sul sito https://forlimusica.it/concerti-2-0/

“Adoro la contaminazione tra le arti e tra i generi - ha dichiarato Omar Pedrini -. E’ la mia parola d’ordine da quando esordii nel magico mondo della discografia nel 1990. La musica classica mi ha sempre affascinato da quando, a sette anni iniziai a studiare chitarra classica ed essendo figlio di un melomane, le arie delle opere sono state la colonna sonora della mia infanzia e adolescenza. Di pari passo la mia ammirazione per i musicisti classici, così colti e preparati. Ecco perché essere a fianco di una personalità così rilevante in quel mondo come Danilo Rossi accompagnati in questo viaggio avventuroso tra rock e classica mi ha emozionato e divertito moltissimo. Guidati nientepopodimeno che da Paolo Gavazzeni che ha voluto esserci. Buon ascolto, buon Santo Natale”