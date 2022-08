Dal tramonto al plenilunio, con Dante, Paolo e Francesca e Clarì

La vera storia di Paolo e Francesca è ambientata nelle rocche che sorvegliano la Valle del Bidente del nostro territorio Forlivese, e tanti sono i personaggi di questa storia e di questo territorio, di cui Dante ha copiosamente raccontato nella Commedia. Non solo, ma a Castelnuovo abita la leggenda di Clarì.

Comodamente seduti intorno alla medievale Torre di Castelnuovo, difronte ad uno spettacolare tramonto, giovedì 11 agosto alle 20, si potrà ascoltare l’avvincente Storia di questo Territorio , con uno speciale focus su Paolo e Francesca, e poi passeggerete tra le rovine di quello che fu un importante Borgo Medievale, custodito da Clarì.



Al termine, chi vorrà, si potrà fermare in questo suggestivo e poco conosciuto angolo di Romagna, per contemplare il panorama notturno e la meravigliosa stellata. Progetto a cura di Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione E-R , dedicato alla memoria di Don Dino Zattini, il "patron" di Castelnuovo .

Ritrovo ore 20 a Castelnuovo, Strada San Colombano-Castelnuovo. Tariffa € 13 a partire dai 19 anni, € 10 a partire dai 14 ai 18 anni, € 8 dagli 11 ai 13 anni

Inoltre si richiede un contributo di offerta libera all’ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELNUOVO, grazie alla quale è resa possibile questa iniziativa. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre Mercoledì 10 Agosto tramite whatsapp scritto al 349-8087330 , specificando il cognome e il nome di tutte le persone per cui si intende prenotare per protocollo Anti-Covid-19. I posti sono contingentati . L'evento si terrà solamente al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro il termine stabilito .L’iniziativa si terrà interamente all' aperto , in ottemperanza alle norme anti-Covid-19, e non si effettuerà in caso di maltempo.