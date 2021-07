"Dal Vangelo Secondo": all'Arena Hesperia omaggio a Casadei con la musica tradizionale romagnola

Indirizzo non disponibile

Nella storica location dell’Arena Hesperia, struttura, che risale al XIX secolo, caratterizzata da importanti loggiati in stile dorico, come in una notte d’altri tempi, martedì 13 luglio, alle 21:30, si esibirà la band romagnola dei 'Dal Vangelo Secondo'.

Carlo Brighi disse: “Sia la musica romagnola”. E la musica romagnola fu. Secondo Casadei vide che la musica romagnola era cosa buona e perpetuò l’opera di Brighi definendo nell’arco di queste due generazioni un nuovo genere musicale. L’orchestra spettacolo “Dal Vangelo Secondo” riparte da qui. Un ritorno alle radici riscoprendo le tradizioni musicali con i suoni originali dei primi decenni del secolo scorso. In repertorio brani di Secondo Casadei e altri compositori dell’epoca riproposti esclusivamente con strumenti acustici, contrabbasso compreso, e ravvivati dall’entusiasmo di sei musicisti romagnoli con il cuore che batte in 3/4 e l’intento di far rivalutare la musica romagnola a tutti, soprattutto alle nuove generazioni.

Questa è l’orchestrina di una volta, che dove suona si fa 'baracc'a.

I romagnoli proporranno “un ritorno alle radici musicali tradizionali", con i suoni originali dei primi decenni del secolo scorso. In repertorio, brani di Secondo Casadei e altri compositori dell’epoca, riproposti esclusivamente, con strumenti acustici, per potere ancora di più enfatizzare la bellezza della musica popolare romagnola, così nata, genuina ed incredibilmente coinvolgente.



Per info e biglietti: tel. 051 0217824

Biglietto intero €8,00, gratuito residenti del Comune di Meldola