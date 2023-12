Dall'artista Cesare Camorani arriva 'Xilojazz': mostra al ritmo del 'twelvebar' con innovative fusioni popolari fra la musica jazz e le arti grafiche

Perché parlare di musica jazz usando la xilografia? Lo si potrebbe domandare ai molti xilografi appassionati di jazz tra i quali Giuseppe Aliprandi, Roberto Gianinetti senza dimenticare Leandro Lassmar o il maestro Enrico Rambaldi che ha realizzato bellissimi ritratti di giganti del jazz, incidendoli ed intagliandoli proprio come composizioni della amata musica afroamericana. A questa domanda l'autore forlivese xilografo, Cesare Camorani, in arte Ceciuracamo, risponde portando l'attenzione su una caratteristica comune: il ritmo. Solitamente binario quasi sempre marcato nella musica jazz è sovrapponibile alle caratteristiche del linguaggio xilografico, costituito precisamente dallo stacco quasi sempre netto tra colore e non colore, linea e non linea, bianco e nero appunto.

Ed è proprio seguendo questo ritmo che Camorani ha realizzato l'esclusiva Mostra 'Xilojazz', con incisioni per le stampe a torchio, di 12 xilografie, esposte presso i locali del Palazzo della Provincia, in Piazza G. B. Morgagni 9, da lunedì 11 a venerdì 22 dicembre. Una occasione appropriata per tutti gli interessati di poter prendere visone di questo omaggio sentito, per non solo parlare ma anche guardare il jazz, la fantasia e creatività dell'improvvisazione artistica, senza nulla togliere a quella musicale. Per il periodo dell'evento, vengono proposti in vendita con lo sconto del 20% i due Portfolio artistici di 'Xilojazz', contenenti le stampe di 6 autori per Portfolio.

Con 'Xilojazz' si sta parlando anche del tema della vita e della morte. Camorani ha realizzato 12 stampe xilografiche che rappresentano le 'twelvebar', le dodici battute della tipica struttura musicale del blues e del jazz. "Un numero non casuale quindi - precisa l'autore xilografo Cesare Camorani - di immagini dedicate ad altrettanti musicisti che hanno suonato al Naima di Forlì. Alcuni di questi non sono più viventi, come Chet Backer che suonò nel nostro club nel 1984, altri come Paolo Fresu continuano ad arricchirci con la loro arte. Le dodici misure o barre musicali - prosegue Camorani - corrispondono anche ad un numero simbolico per eccellenza che a me piace associare ai dodici Dei dell'olimpo o ai dodici cavalieri della tavola rotonda. Presento quindi al pubblico di Forlì questa mia interpretazione di dodici Titani del Jazz, ognuno dei quali è stato intagliato ascoltando proprio la musica che ci ha regalato.". L'autore negli anni ha proposto diversi lavori di grafica originale a torchio, con esposizioni in varie mostre a Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Castrocaro, Gatteo Mare e altre città. Realizza xilografie per progetti editoriali e pubblicitari, come le 22 xilografie per il libro 'Pauri', Edizione Tosca di Cesena. Vari i riconoscimenti ricevuti come quello del 2020 con l'opera 'ArtUsi Pop Food' definita 'Opera meritevole di interesse' alla mostra 'I volti di Artusi' a Forlimpopoli. Sempre dinamico l'impegno artistico di Ceciuracamo, attualmente sono in programmazione altre esposizioni e stampe grafiche per lavori xilografici.

Il jazz è un linguaggio, il suono è una componente fondamentale delle emozioni, per questo motivo la visione delle xilografie esposte non deve essere tecnica analitica ma, come il jazz, deve essere 'godereccia' deve piacere, cosa non facile all’inizio. L'esposizione si avvale del supporto della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', realtà della quale Camorani da 13 anni è collaboratore e socio attivo e propositivo. Quaranta anni fa a Forlì nasceva il Naima club, per celebrare il locale che ha fatto e continua a fare la storia del jazz e del blues proprio dalla Romagna nascono nuove e innovative fusioni popolari fra la musica jazz e le arti grafiche, come la xilografia.

Orari lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 16:30, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 18:30. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390 (orario 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.