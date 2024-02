Dall'incontro con Gianni Rodari, i cinquant'anni dei servizi scolastici a Forlì in una mostra

Prezzo non disponibile

Si apre al pubblico giovedì 15 febbraio alle 16:30, presso l’Oratorio di San Sebastiano, la mostra didattica dei servizi 0-6 anni del Comune di Forlì, nuovo appuntamento dell’iniziativa Comunità educanti e creatività al servizio del bambino.

L’allestimento, preparato da Nidi, Scuole materne e Atelier comunale “Come Ti di Luna”, ruota intorno a quattro nuclei tematici: il valore del gioco, l’incontro con le storie, la partecipazione delle famiglie e l’esperienza dell’arte. Per ogni nucleo il visitatore troverà esposti disegni, foto, mobili d’epoca, tutti elementi utili per ricostruire il percorso compiuto dai servizi scolastici del Comune nei cinquant’anni trascorsi da quel fatidico incontro con Gianni Rodari nel gennaio 1974.

“Grazie a questi eventi la scuola apre porte e finestre per raccontare il suo lavoro all’intera cittadinanza - ha commentato l’assessore ai servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì Paola Casara -. Educare è un compito fondamentale che rimane spesso sommerso. Ma l’insegnamento, come ci spiegava Rodari, riguarda tutti, per parlare ai grandi attraverso i piccoli.”

Gli orari per visitare la mostra che rimarrà esposta fino al 3 marzo: lunedì 10-12, martedì 10-12 e 15-18, mercoledì 10-12, giovedì 10-12 e 15-18, venerdì 10-12, sabato 10-12 e 15-18, domenica 10-12 e 15-18.