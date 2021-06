Dall’oscurità della selva alla “chiarezza” del Paradiso: incontro su Dante a Casa Artusi con Angelo Chiaretti

Venerdì 25 giugno, la corte di Casa Artusi su cui affaccia la biblioteca comunale di Forlimpopoli ospiterà alle 18.30 un incontro patrocinato dall'amministrazione comunale di Forlimpopoli sulla Commedia di Dante dal titolo “Scuro vs Chiaro. Fragilità e Affidamento nella Divina Commedia.

Dall’oscurità della Selva alla “chiarezza” del Paradiso” associato all’omonima mostra ospite della Galleria d’arte “A Casa di Paola” che ha sede a pochi passi dalla biblioteca, in via Andrea Costa n.22 “La Divina Commedia - scrive infatti Angelo Chiaretti, presidente del Centro Studi Danteschi San Gregorio in Conca, che sarà protagonista dell’incontro - si fonda sul binomio fragilità umana-affidamento, inseriti in un piano di salvezza che fa nascere in ogni lettore la certezza di essere destinato alla gloria e provocando in lui un incessante inno all’amore di Dio verso le creature e, a loro volta, delle creature verso il Creatore”

Sul palco con Chiaretti, a interpretare alcuni passi del poema dantesco, ci sarà l’artista Teresio Troll, autore insieme a Maurizio Rinaldi delle opere esposte “A Casa di Paola”, che sarà possibile visitare alla presenza degli artisti sempre venerdì 25 giugno alle 18, prima di spostarsi alle 18.30 nella corte di Casa Artusi per l’incontro con Chiaretti.