Dalla Chiesa del Carmine a San Filippo Neri: ultima camminata della rassegna "Di chiesa in chiesa" 

Sabato 21 gennaio, con ritrovo alle ore 10.00 presso la Chiesa del Carmine, corso Mazzini 78, Forlì, si svolgerà la quarta camminata della rassegna "Di chiesa in chiesa". Dopo l'illustrazione da parte di Gabriele Zelli della storia e delle opere conservate nel luogo di culto che fu dei frati carmelitani, i partecipanti saranno accompagnati a vedere la Chiesa di San Filippo Neri. Lungo il tragitto saranno ricordate le presenze della prima chiesa dei francescani e di San Pietro in Scotto, che si trovavano a poca distanza dall'attuale piazza Saffi e che in passato hanno avuto una particolare rilevanza, e sarà evidenziato il ruolo odierno dell'Abbazia di San Mercuriale e del Suffragio.

La camminata si concluderà in piazza Guido da Montefeltro dove sarà evidenziata la storia di importanti insediamenti religiosi come: l'Oratorio di San Sebastiano, le Chiese di San Giacomo, di Sant'Agostino e di Santa Caterina e dei relativi conventi; tutti edifici confiscati in seguito all'invasione napoleonica e destinati ad altri usi.Per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di visitare, presso la sede del Vescovado, la mostra fotografica "Le cento chiese di Forlì", curata da Gianfranco Argnani, Mauro Mariani e Gabriele Zelli, che ufficialmente sarà visitabile fino a venerdì 20 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle 12.00; venerdì anche dalle 15.00 alle 17.00 (ingresso libero). L'esposizione ha avuto un ottimo riscontro di visitatori. Ciò lo si deve anche alle numerose iniziative collaterali; come le visite guidate condotte da Marco Vallicelli alla Pieve di Pievequinta, al Santuario di Santa Maria delle Grazie in Fornò, alla Chiesa di San Giovanni Battista in Coriano e le camminate ideate da Gabriele Zelli. Tutti questi appuntamenti, insieme ad altri, sono stati in grado di coinvolgere circa 1.500 cittadini, tutti molto interessati a conoscere un patrimonio architettonico, artistico e culturale di grande rilievo per la città di Forlì.

Per partecipazione alla camminata non occorre prenotare. Per informazioni Gabriele Zelli: 34937370226.