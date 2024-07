Dalla Cina arriva a Forlì il concerto sinfonico della Ningbo Symphony Orchestra

Sabato 27 luglio alle ore 21.00, presso il Teatro Fabbri di Forlì, Emilia Romagna Festival 2024 presenterà un grande evento: la Ningbo Symphony Orchestra si esibirà in un sontuoso concerto sinfonico. La Ningbo Symphony Orchestra è un’orchestra sinfonica cinese della città di Ningbo, di fondazione recente, che negli ultimi anni ha riscosso grandi successi grazie al proprio vasto repertorio. Diretta da Ji Yu, con Yuanchun Yun alla pipa solista – uno strumento tradizionale cinese a corde pizzicate – il programma per ERF spazierà da Morricone a Mendelssohn-Bartholdy, passando per Tan Dun, celebre compositore cinese.

Dopo la lunga pausa pandemica, Emilia Romagna Festival riprende la collaborazione con prestigiose orchestre cinesi, come ha fatto per molte stagioni prima del 2020. E riprende con una delle più importanti orchestre di quel paese: la Ningbo Symphony Orchestra, che arriva con un repertorio vario nel genere e nelle epoche di riferimento, ma con una logica interna molto spiccata, un chiaro omaggio al nostro Paese e un gesto di unità e fratellanza culturale. Una dimostrazione, ancora una volta, di come la cultura costruisce ponti tra le diversità, non muri di separazione. Così, tra i tre brani scelti per la serata, troviamo il Concerto per orchestra d’archi e pipa solista di Tan Dun, il compositore cinese conosciuto in tutto il mondo per la composizione di diverse colonne sonore, tra cui quella di La tigre e il dragone. Il pipa è uno strumento tradizionale cinese a corde pizzicate, il cui suono sarà riconoscibilissimo anche per gli ascoltatori occidentali meno avvezzi. L’Orchestra di Ningbo, diretta da Ji Yu (figlio d’arte di uno dei più famosi direttori della Cina) interpreterà anche un brano di Ennio Morricone, scelto non a caso come trait d’union tra Oriente e Occidente, tratto dalla colonna sonora del Marco Polo televisivo, dedicata al viaggiatore italiano più famoso, che percorse e raccontò la Via della Seta e di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte. Il terzo autore scelto dall’orchestra cinese è invece un saldo rappresentante della musica colta mitteleuropea, Felix Mendelsshon-Bartholdy, la cui Sinfonia n.4 è nota anche come l’Italiana, perché il compositore tedesco ne ricavò le suggestioni del suo viaggio in Italia, abbozzandola mentre si trovava ancora nel Bel Paese. Oriente e Occidente ancora una volta si incontrano attraverso la Penisola, e l’indefesso lavoro culturale di ERF.

Negli ultimi anni la Ningbo Symphony Orchestra si è esibita con una serie impressionante di celebri musicisti, tra cui i direttori d’orchestra Li Xincao, Lü Jia, Zhang Guoyong, Xu Zhong, Yang Yang, Lin Daye, i pianisti Lang Lang, Zhang Haochen e Chen Sa, i violinisti Ning Feng, Chen Xi e Wang Zhijiong, i violoncellisti Qin Liwei, Nie Jiapeng e Lu Xin e il cornista francese Zeng Yun. Il direttore Ji Yu, nonostante la giovane età, ha dimostrato una grande maturità artistica. Attuale direttore principale dell’Orchestra Sinfonica di Ningbo e assistente dell’Orchestra Filarmonica Cinese, è stato selezionato dal Dipartimento Centrale di Propaganda come uno dei giovani direttori eccellenti nazionali del Circolo Artistico” Apprezzato anche nell’ambito dell’opera lirica, ha diretto con successo grandi opere come La traviata e Turandot. Yu si dedica all’esplorazione e alla promozione della nuova musica contemporanea cinese e ha partecipato alla creazione dell’orchestra da camera moderna Ensemble Novel, ricoprendo il ruolo di direttore d’orchestra e di direttore artistico.

Yuanchun Yu ha suonato il pipa come solista in numerosi concerti, in più di 30 Paesi, quali Stati Uniti, Francia, Germania, Russia, Spagna, Gran Bretagna. Ha portato il suo talento in molti eventi significativi, come i Giochi Olimpici di Pechino, la 60a Giornata Nazionale Cinese, il 60° Anniversario dell'UNESCO, l’Expo Mondiale di Shanghai e i Giochi d'Asia 2010. Nella sua carriera concertistica ha pubblicato tre album da solista e diverse compilation. Tra le opere per pipa commissionate da lei stessa, si è concentrata sulla musica contemporanea e ha eseguito molte opere in prima assoluta, che hanno avuto un’ampia influenza. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

INFO INGRESSO

Ingresso platea e galleria € 10 – Ridotto over 65 e under 25 € 7 – Fino a 10 anni € 1. Biglietti disponibili su Vivaticket