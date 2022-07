Dalla Corea del Sud arriva a Forlì il Risus Quartet per suonare Claude Debussy e Johannes Brahms

Sabato 30 luglio, a Forlì, presso il Chiostro della Chiesa di Santa Lucia, alle ore 21.00 il Risus Quartet, quartetto d’archi al femminile proveniente dalla Corea del Sud, vincitore del primo premio e della medaglia d’oro al prestigioso Fischoff Chamber Music Competition (USA), si esibirà insieme al celebre clarinettista friulano Claudio Mansutti, in un programma concentrato su due grandi maestri dell’800, Claude Debussy e Johannes Brahms.

Il concerto sarà in due parti: nella prima il quartetto suonerà, da solo, una celebre pagina di Claude Debussy, il Quartetto per archi in sol minore op.10, mentre nella seconda parte archi e clarinetto suoneranno Insieme quella perla musicale che è il Quintetto in Si minore op.115 di Johannes Brahms, una tra le più belle pagine di musica da camera del compositore tedesco.

Il Risus Quartet è stato fondato nel 2020 da quattro giovani e appassionate musiciste provenienti dalla Corea del Sud. “Risus”, che in latino significa “ridere”, incarna bene l’obiettivo e il messaggio del quartetto: portare il piacere e la gioia dell’ascolto della buona musica a qualsiasi pubblico. Le sue componenti – Haeni Lee, Jieun Yoo (violino), Mary Eunkyung Chang (viola), Bobae Lee (violoncello) – si sono laureate alla Seoul National University interessandosi in modo particolare alla musica da camera. Dopo la laurea, si sono trasferite negli USA per studiare e ampliare la loro visione di artiste esplorando ulteriormente il mondo dei quartetti d’archi. Vincitore del Gran Premio e della Medaglia d’Oro al Fischoff National Chamber Music Competition 2021, il Risus Quartet è attualmente il Young Professional String Quartet in residence presso la Butler School of Music dell’Università del Texas ad Austin. Il Risus Quartet ama mantenere viva la propria curiosità, il suo repertorio abbraccia musiche di vario genere, dal barocco alle nuove commissioni.

Claudio Mansutti, musicista udinese esperto clarinettista si dedica alla musica sotto tantissimi aspetti; musicista, didatta e ormai storico direttore della Fondazione Luigi Bon, da molti anni si impegna nella diffusione della musica sul suo territorio, avviando tanti giovani alla musica con la sua Scuola e offrendo luoghi e pubblico ai giovani musicisti, tra cui lo stesso Risus Quartet. Diplomato in clarinetto presso Conservatorio di Udine sotto la guida del M° A. Pecile, in seguito si è perfezionato con i maestri P. Borali (RAI Milano) e K. Leister (Berliner Philharmoniker). Ha vinto 5 Concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera, ha registrato per la RAI e l’ORF, la radio-televisione austriaca. È stato fondatore del Diapason Ensemble e dell’Orchestra Accademia Ars Musicae di Klagenfurt e si è esibito in veste di solista con celebri orchestre internazionali.

La serata del 30 luglio si inserisce nell’ambito della rassegna Forlì Grande Musica, la nuova prestigiosa rassegna musicale realizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra. Con la direzione artistica di Massimo Mercelli, in questo suo primo anno di edizione la rassegna propone ben 24 concerti e una programmazione varia, strutturata e continuativa.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione