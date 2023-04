Dalla metafora al concetto: quarto appuntamento dei laboratori gratuiti dedicati agli under35 a cura di Masque teatro

Sabato 22 aprile, dalle 15 alle 18.30, presso gli spazi della Fabbrica delle Candele, si terrà il quarto appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno e il contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì.

Il laboratorio Dalla metafora al concetto sarà condotto da Sara Baranzoni. Molto spesso, nel desiderio di comprendere e affrontare la realtà, ci serviamo di metafore o immagini che ci paiono simbolizzare alcuni aspetti in modo potente. Ma può davvero una metafora aiutare a orientarci nella complessità del presente, o per viverlo – e quindi trasformarlo – abbiamo bisogno di pensare diversamente? In questo laboratorio si partirà da immagini vive che hanno generato metafore comunemente usate per descrivere la realtà quotidiana, per poi interrogarsi su come, a partire da esse, è possibile derivare concetti e forme discorsive capaci di agire performativamente su di essa.

Sara Baranzoni è docente di Performance e di Metodologia della ricerca in arte presso l’Universidad de las Artes di Guayaquil (Ecuador), e adjunct lecturer presso la Technological University Dublin (Irlanda). Le sue ricerche si muovono nell’ambito della filosofia della tecnologia, l’ecologia politica e le arti performative. Ha pubblicato numerosi saggi in italiano, francese, spagnolo e inglese.

Informazioni e iscrizioni: Masque teatro / 393.9707741 – masque@masque.it , www.masque.it

Masque teatro nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica, ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Nel 2014 insieme ai filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini danno vita a PRAXIS - Scuola di filosofia. Dal 1994 sono ideatori e organizzatori del festival Crisalide.