Dalla Sagra della Fiorentina al Tour de Santa: un weekend di eventi a Santa Sofia

Un fine settimana denso di eventi sul territorio di Santa Sofia: sabato 29 giugno in occasione del passaggio del Tour de France, dalle 11.00 presso piazzale Karl Marx e presso piazza Garibaldi arriva "Il Tour de Santa", stand gastronomici, maxischermo e giochi per bambini con le associazioni di volontariato di Santa Sofia. Dalle 18.00, spostandosi in località Colonia presso il Parco Fluviale, ci sarà Acqua di Colonia: food truck e musica a cura di Pro Loco Santa Sofia e gruppo Acqua di Colonia.

Sempre nella stessa serata, ma questa volte alle 19.00 a Spinello, si apre la Sagra della Fiorentina e, a seguire, concerto di Margò80.

Domenica 30 giugno, mattina e pomeriggio, tradizionale festa a San Paolo in Alpe con stand gastronomici, musica e giochi a cura di Pro Loco Corniolo Campigna.