“Dalla testa al cuore: come cambia e cresce la mente dei nostri figli e cosa le dà forma", incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai

Le Scuole Cattoliche di Forlì e l’Associazione genitori La Cometa-Scuole La Nave organizzano un ciclo di incontri e di confronto rivolto ai genitori, per accompagnare i figli nell’avventura della crescita. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 2 febbraio, alle 20.45 presso il Salone Comunale di Forlì. Interverrà Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, sul tema “Dalla testa al cuore: come cambia e cresce la mente dei nostri figli e cosa le dà forma.” Saranno fornite utili e aggiornate informazioni sulle nuove scoperte delle Neuroscienze in età evolutiva.

Il ciclo di incontri proseguirà con altri relatori di rilievo che andranno ad approfondire settori specifici quali il linguaggio, il rapporto col digitale e le nuove tecnologie. Ciascun incontro sarà seguito da Focus group, guidati da pedagogisti/psicologi del territorio, suddivisi per singole scuole, per favorire un confronto e un dialogo tra genitori sulle tematiche presentate dai relatori.

Con il patrocinio della Diocesi Forlì-Bertinoro, del Comune di Forlì: Assessorato delle Politiche per l'impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili. Per maggiori informazioni contattare incontropellai2024@gmail.com