Dalle fiabe popolari del mondo arriva il readingo poetico

Proseguono gli eventi della rassegna "Il Tempo dei Preraffaelliti tra moderno e antimoderno" promosso dal circolo Acli Lamberto Valli di Forlì in collaborazione co una rete di altre 15 fra associazioni ed enti del territorio forlivese. Nella giornata di giovedì 9 maggio alle 17.30 in sala Melozzo, si svolgerà un evento teatrale e di narrazione che vedrà impegnati un gruppo di lettori ed artisti dell'Ucraina, del Mali e della Cina Popolare e il racconto del professor Michele Finelli, presidente nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana.

Il titolo dell'incontro, a ingresso libero, ha un particolare legame con la Festa dell'Europa che è proprio il 9 maggio: Storie di un'Europa e di un Mondo senza confini. Il reading dei testi poetici ricavati dalle fiabe popolari europee, africane e asiatiche vede la collaborazione di Unicef e dei Messaggeri del Mondo. Coordina e introduce l'incontro Pietro Caruso, responsabile comunicazione del circolo Acli Lamberto Valli.