Dante, a Bertinoro Giulio Antonio Borgatti analizzerà l'eredità del sommo poeta, nella poesia di Eugenio Montale

“Fannomi onore, e di ciò fanno bene”, si parla di Dante e la poesia moderna nell'incontro organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale e dall'Accademia dei Benigni, per sabato 9 ottobre ore 16,30, a Bertinoro, nella Chiesa di San Silvestro.

Il professor Giulio Antonio Borgatti terrà una conversazione su “Che cosa significa l'opera di Dante per un poeta d'oggi?” L'eredità di Dante nella poesia di Eugenio Montale: il relatore partirà dal discorso di Montale "Dante ieri ed oggi", pronunciato in occasione dei festeggiamenti per il settimo anniversario della nascita del poeta; da lì proseguirà fermandosi sul concetto di allegoria e come da essa il modernismo, in particolare Pound ed Eliot, svilupparono l'idea di correlativo oggettivo. L'intervento si concluderà con l'analisi di alcune poesie di Montale tratte da Le Occasioni e La Bufera e altro.