Dante, apertura straordinaria serale per la grande mostra. E anche una visita guidata "fuori programma"

Dante e la sua potenza visionaria continuano a suggestionare e ad affascinare. La mostra allestita presso i Musei San Domenico, a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e delle Gallerie degli Uffizi, continua a registrare una grande affluenza di pubblico, a testimonianza di come il Sommo Poeta continui ad essere vicino a noi, emblema e fondamenta della nostra civiltà. Proprio in virtù del grande apprezzamento che i visitatori continuano a dimostrare per la mostra “Dante. La visione dell’arte”, con le sue 300 opere che spaziano dal Duecento al Novecento, venerdì 25 giugno la mostra sarà visitabile fino alle 23 (chiusura della biglietteria alle 22).

In concomitanza con l’apertura serale dell’esposizione sarà possibile partecipare ad una visita guidata “fuori programma”, la cui partenza è stata fissata alle 19.

Per i visitatori singoli, o per piccoli gruppi, l'appuntamento è presso la biglietteria della mostra. Il servizio ha un costo pari a 5 euro a partecipante, oltre al regolare biglietto di ingresso, con una capienza massima fissata a 20 partecipanti. E’ obbligatoria la prenotazione entro la giornata di mercoledì 23 giugno telefonando al numero 199.151134 o inviando la richiesta a mostraforli@civita.it. La mostra è accessibile sette giorni su sette, da lunedì a domenica, dalle 9:30 alle 20:00 (la biglietteria chiude un’ora prima) e che tutti i visitatori singoli che nei giorni feriali entreranno in mostra dalle 17 alle 19 potranno usufruire del biglietto ridotto a 11 euro.