“Dante: arte, scienza e conoscenza”: riparte il ciclo di incontri con la presentazione del libro di Lucio Russo

Si apre il secondo ciclo di incontri “Dante: arte, scienza e conoscenza”, che si svolgerà dal 14 marzo al 25 maggio 2022 nell'Aula Magna Icaro del Liceo Classico GB Morgagni. Compatibilmente con l’andamento della pandemia, gli incontri si terranno in presenza diretta. E’ prevista la possibilità di poterli seguire anche in streaming.

Il primo appuntamento è per lunedì 14 marzo, alle 17, quando si celebrerà la Giornata del “π”, in ricordo di Pietro Greco. Il primo incontro vedrà la presentazione del volume “La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna”, raccontato dall'autore Lucio Russo, dell'Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Matematica

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. È consigliata la prenotazione. Chiunque lo desideri potrà seguire l'incontro in diretta streaming sul canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine: https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA

Incontro valido come corso di formazione per docenti. E’ necessario registrarsi sulla piattaforma S.O.F.I.A (il numero dell'iniziativa formativa è 58816, per la seconda edizione il codice è 103524) oppure contattare la segreteria del liceo classico G.B. Morgagni: FOPC04000V@ISTRUZIONE.IT I docenti che si registreranno e non potranno seguire gli incontri in presenza diretta potranno ricevere una mail con il link per seguire l’incontro attraverso la piattaforma zoom.