"Dante del Rosso Sangue - Tracce di sangue nella Commedia" si trasforma in una mostra alla Fumettoteca

L'innovativo ed esclusivo evento socio-culturale promosso dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", con sede a Forlì, intitolato "Dante del Rosso Sangue - Tracce di sangue nella Commedia" per la ricorrenza internazionale del "World Blood Donor Day - Giornata Mondiale del Donatore di Sangue", ha già riscontrato, ancora prima di partire, lodevoli apprezzamenti ed elogi provenienti da molte parti del mondo. Infatti, dal Centro Nazionale Sangue e lo Staff World Blood Donor Day sono arruivati plausi con l'affermazione: "Siamo lieti dell’attenzione riservata al nostro evento globale e alla donazione del sangue. Speriamo di avervi tra i partecipanti dell’evento in streaming e tra i visitatori del Villaggio dei Donatori." Mentra dagli U.S., Stanford University, Florida State University, la proposta è stata percepita valida da essere inserita in Dante Today, un archivio curato che funge da repository e crowd-sourced per portare alla luce la presenza sostenuta di Dante nella cultura contemporanea. In linea dal 2006 ha come obiettivi fornire un punto di accesso centrale per tali riferimenti, offrire dati che studenti e studiosi di Dante possano utilizzare sulle opere di Dante in relazione alla teoria della ricezione, alla risonanza e agli studi culturali.

Grazie all'attività della Fumettoteca e Fanzinoteca, la piccola Forlì oltrepassa l'oceano per essere riconosciuta in suolo americano, un successo non da poco, considerando anche le pochissime disponibilità degli organizzatori.

L'esclusività di questa specifica iniziativa, programmata per la manifestazione mondiale, ha raggiunto un valido successo ancora prima di iniziare. Grazie all'adeguato uso dei prodotti della Nona Arte, si offre agli interessati l’opportunità acquisire sensibilizzazione sul concetto della donazione, nonché eventuale stimolo e relativo riscontro per il potenziamento della rete che garantisce le donazioni. L'evento speciale dal titolo "Dante del Rosso Sangue - Tracce di sangue nella Commedia" vede una mostra esclusiva online, una esposizione consultabile in sede e nella considerazione delle norme sanitarie messe in atto per la prevenzione, una apertura pubblica straordinaria nel pomeriggio di lunedì 14, dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.

Il progetto FumettoDANTEca permette di presentare i fumetti danteschi nelle varie situazioni che rimandano al sangue, ciò è fattibile tenendo conto del fatto che tale termine ricorre complessivamente 47 volte nella "Divina Commedia", 54 volte se si considerano le parole derivate. L'iniziativa, fuori da ogni linea associativa, nasce per rappresentare un legittimo ringraziamento ai tantissimi donatori volontari che da generazione in generazione hanno avuto modo di susseguirsi. "Gli elogi e i riscontri positivi già ricevuti sono la conferma - afferma l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi, donatore di sangue da oltre 40 anni - come le proposte della Fumettoteca Regionale siano in grado di veicolare messaggi di valore culturale, sociale ed individuale”.

