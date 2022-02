'Dante Disneyano' racconta il sommo poeta nella nona arte

Prezzo non disponibile

Per mezzo della progettazione 'FumettoDanteca' nell'anno passato a Forlì sono state programmate e realizzate molte iniziative ed eventi innovativi legati al mondo del Sommo Poeta, Dante Alighieri, seguite dall'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi. Riscontrato il notevole successo e grande interesse, anche internazionale, con l'inizio del 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano.

L'esposizione, in sede e online, del 'Dante Disneyano' propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane, a partire dallo stesso Topolino/Dante de L'Inferno di Topolino, allestita da gennaio a dicembre 2022. Una realtà unica a livello internazionale per la ricerca, raccolta, salvaguardia e diffusione della documentazione fumettistica allineata a Dante Alighieri, con fumetti provenienti da tutto il mondo, documenti vivi e attivi di cultura a 360°, un preciso atto di arricchimento culturale, di immersione simbiotica nel fumetto dantesco in tutte le sue declinazioni, di feconda contaminazione creativa.

Per informazioni tel. 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.