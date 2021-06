"Dante in armi" mostra e combattimenti a Portico nel weekend

Sabato 5 giugno apre a Portico di Romagna la mostra “Dante in Armi” evento collegato alla mostra “Dante. La visione dell’arte” aperta a Forlì e realizzata con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Nei fine settimana del 5/6 giugno, 17/18 luglio, 14/15 agosto e 4/5 settembre, presso il teatro comunale di Portico sarà possibile vedere una collezione di armi originali del XIII e XIV secolo, corredata da pannelli esplicativi e riproduzioni ad uso didattico.Una mostra unica nel suo genere poiché le armi del tempo di Dante sono una rarità assoluta.

“Dante fu un politico e come tutti quelli che si occupavano di cosa pubblica al tempo dei Comuni, in caso di bisogno era pronto a prendere le armi per difendere la città - spiega Luigi Pieraccini, presidente del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori Risorgimentali e della Pro Loco di Terra del Sole , tra i promotori dell’iniziativa-. Come cavaliere Dante partecipò alla famosa battaglia di Campaldino combattuta contro gli aretini l’11 giugno 1289 ed è certo che abbia preso parte in seguito ad altre azioni militari”.

Parlare di Dante anche come uomo d’arme non è quindi fuori luogo, specie in un contesto spettacolare come quello di Portico di Romagna in cui l’abitato è ancora dominato dalla maestosa torre Portinari ( la famiglia di Beatrice) incrociata da Dante nel suo esilio.

Oltre alla mostra, curata da Domenico Garompolo dell’associazione Armorum Ars, sono previsti combattimenti di armati e rievocazione storica a cura della Compagnia di San Michele di Gatteo nei mesi di giugno e agosto e conversazioni sull’arte della guerra e sulle fortificazioni della valle dell’Acquacheta a luglio e settembre.

Orario mostra 10-19 con ingresso gratuito.

Evento inserito nel progetto “IL CAMMINO DI DANTE TRA MUGELLO E ROMAGNA TOSCANA” realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, comuni di Vicchio, Dicomano, San Godenzo, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Unione Montana dei Comuni del Mugello.