DanteDì' 2023: focus sulle donazioni fumettistiche dantesche per l'evento forlivese sul sito del MiC

Nata a Forlì l'anno passato la FumettoDANTEca International è una nuova ed esclusiva proposta con anche servizi di consultazione e promozione culturale, in grado di catalizzare il pubblico giovanile e adulto, gli studiosi e ricercatori, appassionati e quanti vogliono avvicinarsi a questa unicità di proposta internazionale, con un’offerta di consultazione per materiali e documentazione introvabili, oltre alle promozioni di iniziative culturali. Ed è appunto fra le molteplici iniziative che, prendendo il via il 25 marzo 2023 la terza edizione di 'DanteDì', come ogni anno, la FumettoDANTEca partecipa con eventi e proposte innovative.

Col titolo dell'esposizione consultabile, in sede e online, 'Dante Dato - donazioni fumettistiche dantesche' l'esclusiva 'Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati all'Opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri', realtà unica al mondo, presenterà al pubblico la notevole documentazione raccolta come donazioni ricevute in 3 anni, apertura pubblica straordinaria per sabato 25 marzo, dalle ore 14:00 alle 18:00, con l'originale evento formato da molti contenuti sconosciuti ed inediti, in grado di narrare il Poeta Dante Alighieri attraverso un’ottica alternativa e misconosciuta. L'innovativa iniziativa è l'unico evento nel forlivese posto in calendario nella pagina web del MiC Ministero della Cultura https://cultura.gov.it/evento/biblioteca-internazionale-di-fumetti-dedicati-allopera-e-al-sommo-poeta-dante-alighieri . L'attività forte di un progetto didattico di ricerca, recupero, salvaguardia e promozione della produzione fumettistica dantesca mondiale, avvalendosi del solo impegno di volontariato da parte dello Staff FumettoDANTEca, ricollegandosi alla proposta annuale 'Dante 702', presenta al grande pubblico eventi e iniziative fumettistiche posti nel solco dantesco. Dal 25 marzo e per tutto l'anno 2023 gli interessati potranno, su richiesta, visitare gratuitamente la sede e/o il sito ufficiale per apprendere dell'enorme produzione internazionale che la Nona Arte ha dedicato o rivolto a Dante Alighieri e alle sue opere. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per informazioni tel. 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it

Simultaneamente prende il via, sempre il 25 marzo, il progetto di letteratura cartacea/digitale con l'intento di realizzare il più completo volume internazionale sulla produzione fumettistica dantesca, dal titolo 'The 100 all time greatest danteschi comics - I 100 più grandi fumetti Danteschi', documentazione rintracciata fra le varie centinai di donazioni fumettistiche dantesche, cartacee e digitali, presenti nella FumettoDANTEca International. Verrà presentato il nuovo numero dell'aperiodico 'Dant&metto - Dante & Fumetto', lo Special DanteDì e attivato il supporto, con assistenza esterna gratuita, a Tesi di Laurea per i laureandi interessati a realizzare il proprio elaborato sull'universo fumettistico dantesco. La città di Forlì può vantare una esclusività internazionale, eccellenza peculiare oltre che innovativa, in grado di inserire il contesto forlivese in un trend positivo di crescita progettuale e culturale. Un vanto, che nemmeno Ravenna è in grado di fare, con una vocazione dantesca fumettistica mondiale, un esclusivo parco materiale di oltre 500 documenti che nessuna altra organizzazione, in Italia e all'estero, può affermare di possedere. Questa realtà, seguita dall'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi, si è costituita per la ricerca, raccolta, salvaguardia e diffusione della documentazione fumettistica allineata a Dante Alighieri e alla sua opera, con fumetti provenienti da tutto il mondo, documenti vivi e attivi di cultura a 360°, un preciso atto di arricchimento culturale, di immersione simbiotica e creativa nel fumetto dantesco in tutte le sue declinazioni. La giornata del Dantedì, istituita il 25 marzo dal Consiglio dei Ministri nel 2020 su proposta del Ministero, giunta alla sua quarta edizione vede alcune centinaia di iniziative organizzate o sostenute su tutto il territorio nazionale direttamente dal MiC o dal Comitato nazionale per i settecento anni dalla nascita di Dante Alighieri.



La conoscenza, professionalità e serietà dello Staff continuo a ricevere riscontri positivi e validi successi, le collaborazioni a livello nazionale ed internazionale sono, senza alcun dubbio, concrete grandi potenzialità per la piccola sede e il moltissimo contenuto documentariale. Iniziative da condividere, tutte originali ed esclusive, per raccontare quanto la figura del Sommo Poeta nel corso degli anni abbia segnato profondamente, oltre alle altre espressioni culturali e artistiche, il mondo della Nona Arte e, ovviamente, stimolato grazie al fumetto tante generazioni di giovani ad avvicinarsi con più empatia e desiderio al non semplice testo dantesco. La FumettoDANTEca International prende corpo proprio dalla terra di Romagna, una delle terre dove Dante ha trascorso la maggior parte della sua vita, senza dubbio un luogo emblematico per il 'percorso fumettistico' di Dante. Ricordiamo che questa è una delle tante iniziative culturali dedicate al mondo della Letteratura Disegnata Dantesca che grazie alla Rete collaborativa di supporto della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca dei Fumetti danteschi' è gratuitamente disponibile, dietro richiesta, per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca.