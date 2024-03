DanteDì, nuovo appuntamento alla FumettoDanteca: la Divina Commedia parla ancora ai ragazzi

La Divina Commedia parla ancora ai ragazzi, emoziona le nuove generazioni? La FumettoDanteca International lo ha confermato, con la lezione in classe e prosegue, per tutto il mese di marzo, a proporre esclusivi eventi dedicati al DanteDì 2024, la manifestazione nazionale del Ministero della Cultura. Per il quarto anno consecutivo lo Staff FumettoDanteca si prepara ad accogliere la ricorrenza del 25 marzo giorno del Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, proponendo una serie di iniziative esclusive dedicate alla produzione su Dante Alighieri nel fumetto dal titolo 'DanteDì DanteDa'. Il calendario di attività per DanteDì si concentra sulle proposte eccezionali, per Forlì e per tutta l'Italia, con iniziative dedicate al mondo della scuola e a tutti gli interessati per il Dante fumettato. Dopo l'iniziativa alla media Zangheri', alla quale hanno fatto seguito 'DanteDa il Messico' e 'DanteDa Galleria online' con la mostra online di fumetti danteschi di tutto il mondo (link: t.ly/Vc3tk), lunedì 25 marzo sono in programma 'DanteDa Video' dal Messico e 'DanteDa - DanteDì' con visita guidata della sede apertura straordinaria gratuita dalle 16 alle 20, appuntamento che, per l’occasione, vede esposta una scelta di edizioni di vari periodi e provenienti da tutto il mondo. Le visite guidate per le scuole e le persone interessate sono a ingresso gratuito per tutto il mese di marzo 2024, fumetti generici in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per informazioni 3393085390 (orario 10/18) oppure fumettodanteca@fanzineitaliane.it

"Quindi, mostre, spazi online, incontri, visite guidate e attività didattiche per la valorizzazione e conoscenza del Dante nei fumetti e del suo lascito tra lettori, studenti e appassionati, opportunità uniche di esplorare le ricche testimonianze della vita e dell’opera del celebre poeta fumettato - commenta Gian Luca Umiliacchi, direttore Fumettotecario -. Con un approccio multidisciplinare, attraverso la Divina Commedia, che spazia dalla letteratura a fumetti, alla rielaborazione del poema dantesco, fino alla satira e parodia del Sommo Poeta a fumetti. Già possiamo riscontrare il successo delle prime proposte, una intera classe di alunni attenti per immagini e parole con l'atipica lezione dedica allineata al connubio di Dante & fumetto e se sorge il dubbio e ci si domanda se il fumetto nelle aule scolastiche è utile, ci viene a soccorso Gianni Rodari che sosteneva come il fumetto era letto per apprenderlo, assimilarlo e scoprirlo come 'nuova lingua'. Ricordiamo che DanteDì è la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Cultura Dario Franceschini. Il Dantedì richiama l’inizio presunto del viaggio di Dante nella Divina Commedia, avvenuto il 25 marzo 1300, quando il poeta si smarrì nella selva oscura. Scopi di queste iniziative, far scoprire e riscoprire agli alunni e al pubblico la straordinaria attualità culturale, civile, ma soprattutto umana e spirituale di Dante Alighieri, autore universale, senza tempo, cioè eterno".

Conclude Umiliacchi: "L'attività della FumettoDanteca International esclusiva ed innovativa 'Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati al Sommo Poeta Dante Alighieri e alla sua Opera', con i fumetti danteschi provenienti da tutto il mondo, atto di arricchimento culturale, da condividere per apprendere quanto la figura del Sommo Poeta, nel corso degli anni, abbia segnato profondamente, oltre alle altre espressioni culturali e artistiche, il mondo della Nona Arte e incentivato, grazie al fumetto dantesco in tutte le sue declinazioni, tante generazioni di giovani ad avvicinarsi con più empatia e desiderio alla non semplice Opera letteraria del Sommo Poeta. Per tutto il 2024 gli interessati potranno, su richiesta, visitare gratuitamente la sede per apprendere dell'enorme produzione internazionale che la Nona Arte ha dedicato o rivolto a Dante Alighieri e alle sue Opere. C'è inoltre la disponibilità dei volontari per Tesi di Laurea ai laureandi interessati a realizzare l'elaborato sull'universo fumettistico dantesco. Per la FumettoDanteca International, con sede proprio in terra di Romagna una delle terre dove Dante ha trascorso parte della sua vita, è d'obbligo proporre eventi in grado di catalizzare il pubblico giovanile e adulto, studiosi e ricercatori, appassionati e quanti vogliono avvicinarsi a questa unicità internazionale"